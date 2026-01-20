Скрытая угроза или чистый обман: что обнаружили в водопроводной воде Петербурга после 200 тысяч проверок

В Санкт-Петербурге за последний год специалисты провели свыше 200 тысяч анализов питьевой воды. По итогам проверок подтверждено её высокое качество. Такой вывод сделали эксперты Водоканала.
Исследования осуществлялись в рамках производственного контроля. В программу включено 396 контрольных точек, из которых 350 расположены на распределительной системе. Для каждой из них показатели оцениваются более чем по 110 параметрам.
Контроль над состоянием воды ведётся на всех стадиях — от момента забора воды из источника и до подачи её жителям.
Эксперты также проверяют очистные станции и работу распределительных сетей. Такие меры помогают обеспечивать безопасность и качество водоснабжения в Петербурге.
Ранее жители Арцеуловской аллеи обращались с жалобами из-за засора. Представители предприятия показали причину происшествия — в коллекторе обнаружили крупный ком тряпок.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».