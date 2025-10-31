Городовой / Город / Сквер Шевченко преобразился: установили новые чугунные фонари
Сквер Шевченко преобразился: установили новые чугунные фонари

Опубликовано: 31 октября 2025 12:00
В сквере заменили металлические опоры чугунными конструкциями.

В сквере Тараса Шевченко на Петроградской стороне завершились работы по обновлению системы наружного освещения.

Администрация Петербурга сообщила, что уровень освещённости в этом общественном месте увеличился практически в два раза, а энергозатраты почти наполовину уменьшились.

Главным событием стало появление новых опор и современных осветительных приборов на территории парка.

Были демонтированы прежние металлические конструкции, вместо которых установили 31 новую чугунную с декоративным оформлением.

Освещение теперь обеспечивает равномерный свет на прогулочных дорожках.

В этом году планируется завершить монтаж и реконструкцию систем уличного освещения ещё на более чем 30 объектах по всему Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что сразу после завершения прежнего этапа благоустройства в сквере возник инцидент: вандалы повредили одну из скамеек, устроив поджог.

Власти выразили надежду, что после обновления сквер станет более защищён от подобных происшествий.

Автор:
Юлия Аликова
Город
