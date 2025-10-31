Сквер Шевченко преобразился: установили новые чугунные фонари

В сквере Тараса Шевченко на Петроградской стороне завершились работы по обновлению системы наружного освещения.
Администрация Петербурга сообщила, что уровень освещённости в этом общественном месте увеличился практически в два раза, а энергозатраты почти наполовину уменьшились.
Главным событием стало появление новых опор и современных осветительных приборов на территории парка.
Были демонтированы прежние металлические конструкции, вместо которых установили 31 новую чугунную с декоративным оформлением.
Освещение теперь обеспечивает равномерный свет на прогулочных дорожках.
В этом году планируется завершить монтаж и реконструкцию систем уличного освещения ещё на более чем 30 объектах по всему Санкт-Петербургу.
Ранее сообщалось, что сразу после завершения прежнего этапа благоустройства в сквере возник инцидент: вандалы повредили одну из скамеек, устроив поджог.
Власти выразили надежду, что после обновления сквер станет более защищён от подобных происшествий.