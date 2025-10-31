«Самая безобразная деталь» — на шикарной Фонтанке спрятались уродливые останки трамвайного моста

Среди ровной линии набережных Фонтанки вдруг видны два странных выступа из гранита. Они ничем не украшены, на них не висят таблички, и большинство прохожих просто не обращает на них внимания.
Но именно здесь когда-то стоял Измайловский трамвайный мост — тот самый, по которому трамваи пересекали реку.
Мост, которого больше нет
Первый мост появился здесь ещё в 1876 году — тогда по нему ходила конка. В 1908-м его перестроили под трамвай, и он стал первым "чисто трамвайным" мостом на Фонтанке.
Конструкцию спроектировал инженер Григорий Кривошеин, а оформлением занимался архитектор Мариан Перетяткович — тот же, что работал над Египетским мостом.
Мост был металлический, с арочными фермами и лёгким орнаментом в духе модерна. Петербуржцы шутили, что он напоминает уменьшенную копию Большеохтинского — только без красоты и без удобства. Историк Владимир Курбатов даже называл его "самой безобразной деталью столицы".
Трамвай, который ушёл
Трамвайное движение здесь открыли 2 сентября 1909 года, и почти полвека мост был частью городской жизни. Во время войны маршруты закрыли, а в 1950-х инженеры признали конструкцию аварийной.
В 1958 году мост разобрали, и трамвайные пути перенесли на новый Египетский мост.
От старого Измайловского остались только устои, встроенные в гранит набережной. Сегодня они выглядят как непонятные выступы — будто кто-то вырезал кусок реки и забыл поставить обратно.
След в граните
Эти невзрачные остатки включены в ансамбль объекта культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты Фонтанки".
Так Петербург хранит память не о красоте, а о повседневности: о мосте, где скрипели трамваи, а не прогуливались люди.