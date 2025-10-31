«Самая безобразная деталь» — на шикарной Фонтанке спрятались уродливые останки трамвайного моста

Среди ровных гранитных линий Фонтанки два выступа выглядят случайностью, но это не ошибка архитектора.

Среди ровной линии набережных Фонтанки вдруг видны два странных выступа из гранита. Они ничем не украшены, на них не висят таблички, и большинство прохожих просто не обращает на них внимания.

Но именно здесь когда-то стоял Измайловский трамвайный мост — тот самый, по которому трамваи пересекали реку.

Мост, которого больше нет

Первый мост появился здесь ещё в 1876 году — тогда по нему ходила конка. В 1908-м его перестроили под трамвай, и он стал первым "чисто трамвайным" мостом на Фонтанке.

Конструкцию спроектировал инженер Григорий Кривошеин, а оформлением занимался архитектор Мариан Перетяткович — тот же, что работал над Египетским мостом.

Мост был металлический, с арочными фермами и лёгким орнаментом в духе модерна. Петербуржцы шутили, что он напоминает уменьшенную копию Большеохтинского — только без красоты и без удобства. Историк Владимир Курбатов даже называл его "самой безобразной деталью столицы".

Трамвай, который ушёл

Трамвайное движение здесь открыли 2 сентября 1909 года, и почти полвека мост был частью городской жизни. Во время войны маршруты закрыли, а в 1950-х инженеры признали конструкцию аварийной.

В 1958 году мост разобрали, и трамвайные пути перенесли на новый Египетский мост.

От старого Измайловского остались только устои, встроенные в гранит набережной. Сегодня они выглядят как непонятные выступы — будто кто-то вырезал кусок реки и забыл поставить обратно.

След в граните

Эти невзрачные остатки включены в ансамбль объекта культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты Фонтанки".

Так Петербург хранит память не о красоте, а о повседневности: о мосте, где скрипели трамваи, а не прогуливались люди.