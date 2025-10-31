Дом-акселерат хитроумного зодчего: где находится первое 8-этажное здание Петербурга

Среди ровных фасадов Коломны этот дом выглядит так, будто перепутал адрес.

Среди петербургской Коломны, где улицы петляют между каналами и дома держатся привычной высоты, неожиданно вырастает здание, похожее на башню или замок.

Архитектор, построивший себе городскую крепость

На углу Псковской улицы и площади Кулибина стоит доходный дом архитектора Владимира Петровича Кондратьева. Построен он в 1913 году — в эпоху, когда Петербург уже уставал от строгой симметрии и тянулся к свободе форм.

Кондратьев решился на смелое: возвести собственный доходный дом, не просто как бизнес, а как личное высказывание. Но сделал это с умом.

Он сумел вписать в разрешённую высоту (карниз Зимнего дворца) семь этажей. Выше них была возведена мансарда и две башенки. Так получилось восьмиэтажное здание – кстати, первое в Санкт-Петербурге.



Он сам его спроектировал, сам надзирал за стройкой и сам выбрал место — Коломну, где до того царили сдержанные фасады и одинаковые по высоте этажи.

Дом, который смотрит сверху вниз

Для Коломны начала XX века дом Кондратьева выглядел гигантом. Когда большинство соседей поднимались не выше четырёх этажей, его фасад уходил вверх — с каждым ярусом всё сложнее, всё богаче. В городе, где традиционно не любили высоту, этот дом выглядел вызовом — высоким и уверенным.

По легенде, он почти достиг высоты карниза Зимнего дворца — не нарушая правил, но явно испытывая их на прочность.



На фоне низких кварталов Коломны здание действительно выглядело как каменный замок, случайно оказавшийся среди доходных домов.

Тихая гордость Коломны

Сегодня дом Кондратьева — немного забытая жемчужина. Его редко включают в экскурсионные маршруты, он не на открытках и не в туристических списках. Но именно в этом его очарование.