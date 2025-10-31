Вместо усыпальниц — кафе? Почему из подземелья в Казанского собора странно пахнет

Там, где ждёшь тишину и свечи, пахнет кофе и свежей выпечкой.

Под Казанским собором, там, где по всем законам жанра должны быть полумрак и тишина, пахнет кофе. Место с громким именем "Крипта" прячется под каменными сводами — и остаётся одним из самых неожиданных укрытий в центре Петербурга.

Казалось бы, слово "крипта" звучит тревожно: так называют нижнюю часть храма, где когда-то располагались усыпальницы. Но здесь — никаких тайн и мрака, только тихая ирония города, который умеет играть с ожиданиями.

Кофе под собором

Если спуститься вниз с Казанской площади, окажешься в сводчатом помещении, где под арками вместо тишины — мягкий гул кофемашины. Здесь легко укрыться от суеты Невского, посидеть с книгой или просто перевести дыхание после прогулки.

Ирония названия — главный шарм этого места. За несколько шагов от кафедрального собора вы попадаете не в священное подземелье, а в крошечную "кофейную келью", где пахнет корицей и выпечкой.

Подземное место, где всё иначе

"Крипту" не видно с улицы — нужно знать, куда свернуть (вход с левого крыла Казанского собора, со стороны канала Грибоедова). Сюда не заходят случайно и не спешат уходить.

Может быть, в этом и секрет: под одним из самых известных соборов города живёт место, где можно ненадолго исчезнуть — без всякой мистики, но с лёгким чувством тайны.