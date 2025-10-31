Цена вопроса: бесплатные туалеты Петербурга подорожали почти на четверть

В 2026 году власти Санкт-Петербурга планируют выделить 466 миллионов рублей на организацию бесплатных общественных туалетов.

В следующем году городские расходы на обслуживание бесплатных общественных туалетов на улицах Петербурга значительно вырастут: планируется выделить из бюджета на эти цели 466,2 миллиона рублей.

По сравнению с 2025 годом расходы возрастут почти на 25%. Такая сумма внесена в планы закупок на 2026 год.

В последние несколько лет затраты на содержание уличных уборных росли равномерно. В 2022 году подрядчику выплатили 346 миллионов рублей, в 2023-м – уже 374 миллиона.

К 2024 году сумма увеличилась до 391 миллиона, а в 2025-м достигла 409 миллионов рублей.

С 2022 года все городские туалеты на балансе предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» являются бесплатными, затраты на их работу покрываются из бюджета через ежегодные договоры с частными компаниями.

В течение последних четырёх лет эти услуги оказывала организация «Кварта». Количество объектов для обслуживания заметно не менялось.

В сентябре «Водоканал» разместил запрос на коммерческие предложения по комплексному уходу за уличными туалетами в 2026 году, однако к концу месяца никто из потенциальных исполнителей не откликнулся. Компания уточнила:

«По итогам указанного запроса коммерческие предложения от потенциальных исполнителей не поступали»

– сообщили представители предприятия изданию Neva.Today.

Сотрудники «Водоканала» объяснили, что изначально запрос появился не на портале государственных закупок, а на специализированной деловой площадке, чтобы определить оптимальную стоимость работ.

Конкурс будет официально объявлен в соответствии с действующим порядком 31 октября. Объем работы почти не изменится, а кое-где и сократится.

Например, стационарных объектов станет чуть больше – на один. При этом число модульных туалетов уменьшится до 75, а модульных уборных с баками – до 16.

Таким образом, несмотря на стабильное или даже сокращающееся количество объектов, финансирование на содержание бесплатных общественных уборных по плану увеличится на значительную сумму.