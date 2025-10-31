Юго‑Западный корпус Новой Голландии может стать рестораном с выставкой: вкус и искусство под одной крышей

Юго-Западный корпус Новой Голландии на набережной реки Мойки, известный как здание № 17 в составе комплекса «Склады лесные (три) с аркой», собираются перепрофилировать под новый общественный объект.
Одобрен проект реставрации и приспособления этого строения для размещения ресторана с выставочным пространством, сообщает «Деловой Петербург».
Общая площадь корпуса составляет около 12 тысяч квадратных метров, сейчас его официальное назначение — склад.
Реконструкция предусматривает восстановление венчающего карниза, ремонт и возвращение исторического облика кровле, реставрацию уцелевших деревянных лестниц и перекрытий, а также раскрытие ранее заложенных архитектурных проёмов.
Помимо бережного обращения с историческими элементами, запланированы восстановление окон и дверей и организация современных инженерных коммуникаций.
В здании предполагается создать условия для работы предприятия общественного питания, санитарно-бытовые зоны для посетителей и сотрудников, выставочный зал и технические помещения.
