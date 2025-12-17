Новогодний сюрприз: треть россиян выбирает культурные каникулы

Банк ВТБ провёл социологический опрос, посвящённый тому, как жители России планируют провести зимние праздники.
Основной вывод исследования — культурный досуг входит в число приоритетов для многих граждан. Ожидается, что значительное число россиян посвятит выходные визитам в учреждения культуры, сообщает 78.ru.
Около трети опрошенных (33%) уже точно определились с планами и собираются в театр, музей, кинотеатр или на концерт. Ещё 49% респондентов допускают возможность посетить подобные мероприятия, если найдут подходящее событие.
Более всего стремятся к культурному отдыху жители Южного федерального округа (38%), Урала (36%), а также москвичи (36%).
Петербуржцы чаще других выбирают поход в театр — такое предпочтение обозначили 47% участников опроса из города. У жителей Москвы наибольшей популярностью пользуются музеи — об этом сказали 53% москвичей.
Присутствие близких на культурных мероприятиях для большинства россиян остаётся важным. С партнёром собираются отправиться 61% респондентов, 47% — вместе с детьми, а 41% планируют провести культурные выходные с друзьями.
На компанию родителей рассчитывают 19% опрошенных, а около 6% предпочитают посещать выставки, концерты или спектакли самостоятельно.
Важной частью исследования стала оценка популярности Пушкинской карты как инструмента, способствующего вовлечению молодёжи в культурную жизнь.
Почти 70% участников опроса уверены, что эта инициатива серьёзно расширяет возможности для молодых людей посещать музеи, театры и кино.
Почти половина родителей (44%) отметили, что их дети оформили такую карту.
В семьях, где молодёжь является владельцами Пушкинской карты, планируется активное использование этой возможности во время новогодних каникул.
Среди направлений, которым отдают предпочтение держатели карты, лидируют киносеансы (57% пользователей), театральные постановки (38%), музеи (33%) и концерты (32%).
— Все больше россиян планируют проводить выходные не только активно, но и культурно — посетить музеи, театры, кино и концерты.
Каждый третий участник нашего опроса планирует в этом году чаще ходить на культурные мероприятия и делать это всей семьей.
В этом им помогает и Пушкинская карта, которая открывает молодым людям доступ к самым популярным мероприятиям, — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
