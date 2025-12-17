После нападения на учителя Петербург встрепенулся: школам нужны качественные психологи

Во всех школах Санкт-Петербурга планируют усилить штат квалифицированных специалистов по работе с детьми после недавнего нападения на учительницу математики в образовательном учреждении № 191 Красногвардейского района.
Эту информацию озвучил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский. Он отметил важность именно профессиональной работы психологов для предотвращения агрессивного поведения.
Бельский подчеркнул, что в ближайшее время невозможно укомплектовать каждую школу достойными специалистами — тут особенно важно качество подготовки и практические навыки сотрудников. Он заявил:
«Профессиональная психологическая работа с детьми — важнейший аспект профилактики насилия.
При этом, будем честны, быстро обеспечить каждую школу качественным психологом невозможно. Ключевое слово здесь — именно “качественным”».
По словам главы городского парламента, сегодня многие называют себя психологами, не имея профильного образования и нужного опыта.
Александр Бельский также сообщил, что необходим системный подход к обучению и строгие требования к квалификации будущих сотрудников.
Он не обошёл стороной и тему обеспеченности мер безопасности в учебных заведениях.
По мнению председателя, сейчас нужно тщательно проверить, как действуют уже реализованные решения.
Он отметил, что в школе, где произошло нападение, на защиту, оснащение и контроль было направлено значительное финансирование. Бельский пояснил:
«Мы знаем, что в упомянутой школе серьезные средства были вложены в охрану, техническое оснащение, системы контроля. Мы обязаны понять, как эти механизмы сработали и почему не предотвратили произошедшее»
Соответствующие выводы помогут повысить уровень безопасности во всех образовательных учреждениях.
Вспомним, что происшествие случилось утром в понедельник: ученик школы № 191 нанёс учительнице математики не менее трёх ножевых ранений.
Следственное управление инициировало проверку и возбуждено уголовное дело. Преподавателя уже перевели из реанимационного отделения, её состояние стабильное, она находится в общем стационаре.
Юного нарушителя задержали, на данный момент подросток находится в изоляторе временного содержания.
