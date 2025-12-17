Городовой / Город / После нападения на учителя Петербург встрепенулся: школам нужны качественные психологи
После нападения на учителя Петербург встрепенулся: школам нужны качественные психологи

Опубликовано: 17 декабря 2025 12:13
Global Look Press / Petrov Sergey / news.ru

Бельский заявил о важности комплексной подготовки специалистов и установления единых требований к их квалификации.

Во всех школах Санкт-Петербурга планируют усилить штат квалифицированных специалистов по работе с детьми после недавнего нападения на учительницу математики в образовательном учреждении № 191 Красногвардейского района.

Эту информацию озвучил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский. Он отметил важность именно профессиональной работы психологов для предотвращения агрессивного поведения.

Бельский подчеркнул, что в ближайшее время невозможно укомплектовать каждую школу достойными специалистами — тут особенно важно качество подготовки и практические навыки сотрудников. Он заявил:

«Профессиональная психологическая работа с детьми — важнейший аспект профилактики насилия.
При этом, будем честны, быстро обеспечить каждую школу качественным психологом невозможно. Ключевое слово здесь — именно “качественным”».

По словам главы городского парламента, сегодня многие называют себя психологами, не имея профильного образования и нужного опыта.

Александр Бельский также сообщил, что необходим системный подход к обучению и строгие требования к квалификации будущих сотрудников.

Он не обошёл стороной и тему обеспеченности мер безопасности в учебных заведениях.

По мнению председателя, сейчас нужно тщательно проверить, как действуют уже реализованные решения.

Он отметил, что в школе, где произошло нападение, на защиту, оснащение и контроль было направлено значительное финансирование. Бельский пояснил:

«Мы знаем, что в упомянутой школе серьезные средства были вложены в охрану, техническое оснащение, системы контроля. Мы обязаны понять, как эти механизмы сработали и почему не предотвратили произошедшее»

Соответствующие выводы помогут повысить уровень безопасности во всех образовательных учреждениях.

Вспомним, что происшествие случилось утром в понедельник: ученик школы № 191 нанёс учительнице математики не менее трёх ножевых ранений.

Следственное управление инициировало проверку и возбуждено уголовное дело. Преподавателя уже перевели из реанимационного отделения, её состояние стабильное, она находится в общем стационаре.

Юного нарушителя задержали, на данный момент подросток находится в изоляторе временного содержания.

Автор:
Юлия Аликова
Город
