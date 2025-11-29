«Сладкая булочка в печеньках»: кот из Купчино устроился в коробке супермаркета и стал героем Сети

В одном из супермаркетов Купчино заметили кота, который улёгся прямо в открытую коробку из-под печенья. Покупатели сделали фото, и кадр мгновенно разлетелся по соцсетям — животное прозвали «настоящей сладкой булочкой в печеньках».
В Сети шутят, что кот будто охраняет печенье и идеально вписывается в упаковку: мемы про «кото-печеньки» появились почти сразу. Кто-то увидел на коробке надпись «Я обязательно вернусь» и решил, что она описывает животное лучше любых комментариев.
Нашлись и недовольные: отдельные пользователи возмущались, что коты не должны лежать среди товаров. Однако другие напомнили, что коробки с печеньем обычно герметичные, а сам пушистый «проверяющий сладости» явно никому не мешал.
Фото уже стало локальной мини-легендой Купчино — очередной случай, когда самый обычный поход в магазин превращается в маленькую интернет-историю.