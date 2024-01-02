Сладкоежки будут в восторге: этот десерт из бананов вкуснее тортов и пирожных

Нужно всего четыре продукта

Из бананов можно приготовить десятки вкуснейших блюд. Например, сделать на основе этого фрукта изысканный десерт. Угощенье понравится всем сладкоежкам.

Понадобятся следующие продукты:

бананы — 6 шт.,

черный шоколад — 100 г,

арахис — 1 горсть,

лимонный сок — по вкусу,

растительное масло для жарки.

Бананы очистите и полейте лимонным соком. Так фрукты дольше сохранят аппетитный вид и не потемнеют.

Шоколад растопите удобным способом. Орехи сначала обжарьте, а зачем измельчите.

Окуните бананы сначала в шоколад, а затем в арахис. Отправьте в холодильник, чтобы десерт застыл, а после подавайте к столу, делится рецептом «Лайфхакер».

Источник фото: Вкусный и простой рецепт от 1000menu / YouTube