Сладкоежки будут в восторге: этот десерт из бананов вкуснее тортов и пирожных

Из бананов можно приготовить десятки вкуснейших блюд. Например, сделать на основе этого фрукта изысканный десерт. Угощенье понравится всем сладкоежкам.
Понадобятся следующие продукты:
- бананы — 6 шт.,
- черный шоколад — 100 г,
- арахис — 1 горсть,
- лимонный сок — по вкусу,
- растительное масло для жарки.
Бананы очистите и полейте лимонным соком. Так фрукты дольше сохранят аппетитный вид и не потемнеют.
Шоколад растопите удобным способом. Орехи сначала обжарьте, а зачем измельчите.
Окуните бананы сначала в шоколад, а затем в арахис. Отправьте в холодильник, чтобы десерт застыл, а после подавайте к столу, делится рецептом «Лайфхакер».
Источник фото: Вкусный и простой рецепт от 1000menu / YouTube