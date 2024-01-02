Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Сладкоежки будут в восторге: этот десерт из бананов вкуснее тортов и пирожных

Сладкоежки будут в восторге: этот десерт из бананов вкуснее тортов и пирожных
Нужно всего четыре продукта

Готовится угощенье за пару минут.

Из бананов можно приготовить десятки вкуснейших блюд. Например, сделать на основе этого фрукта изысканный десерт. Угощенье понравится всем сладкоежкам.

Понадобятся следующие продукты:

  • бананы — 6 шт.,
  • черный шоколад — 100 г,
  • арахис — 1 горсть,
  • лимонный сок — по вкусу,
  • растительное масло для жарки.

Бананы очистите и полейте лимонным соком. Так фрукты дольше сохранят аппетитный вид и не потемнеют.

Шоколад растопите удобным способом. Орехи сначала обжарьте, а зачем измельчите.

Окуните бананы сначала в шоколад, а затем в арахис. Отправьте в холодильник, чтобы десерт застыл, а после подавайте к столу, делится рецептом «Лайфхакер».

Источник фото: Вкусный и простой рецепт от 1000menu / YouTube

Общество Рецепты
2 января 2024 13:00
Мария Ермак
Мария Ермак
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще