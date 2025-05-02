Петербург для поттероманов: где искать волшебные места в городе

2 мая — Всемирный день Гарри Поттера, неофициальный праздник, который поклонники саги Джоан Роулинг отмечают с размахом. Петербург — город, где магия ощущается особенно ярко.

Где петербургским поклонникам можно окунуться в волшебный мир Гарри Поттера?

Интерактивный музей Гарри Поттера: рай для поттероманов

На Невском проспекте, 74-76 расположен настоящий рай для юных волшебников — Интерактивный музей Гарри Поттера. Здесь представлены интерактивные экспонаты прямиком из книг и фильмов, есть фотозоны для памятных снимков, а также выступают фокусники.

Особой популярностью пользуется шоу «Вызов духов». Посетители могут попробовать себя в роли студентов Хогвартса, взлететь на метле и приобрести волшебные сувениры в магазинчике. А еще можно попробовать сливочное пиво, исчезающие вафли и другие лакомства чародеев.

Стоимость: от 450 рублей.

Кафе «Бурлящий котел»: вкус волшебства

На Гагаринской улице, 12 находится тематическое кафе «Бурлящий котел», созданное для поклонников вселенной Гарри Поттера. Уже на входе посетителей встретит распределяющая шляпа, которая определит факультет.

В меню — сливочное пиво, шоколадная лягушка, а также блюда из детского меню и домашние пирожные. Интерьер кафе полностью соответствует атмосфере волшебного мира: метлы на стенах, волшебные шахматы, полосатые шарфики на стульях.

Что стоит попробовать: чай анчан с чарами трансфигурации (350 рублей) и сэндвич «Рыжего растяпы» (310 рублей).

Urban Gaming: квиддич в реальности

На улице Кустодиева, 7к2 можно осуществить мечту и сыграть в квиддич. Urban Gaming предлагает уникальную возможность сразиться с друзьями в эту волшебную спортивную игру.

Конечно, летать не получится, но бегать с метлами в мантиях студентов Хогвартса — тоже весело. Игра проходит на специально оборудованном поле, под руководством инструктора-судьи.

Стоимость: 9 000 рублей в час.

Лавка «Косой переулок»: волшебные сувениры

На Большой Пушкарской, 38 расположена лавка «Косой переулок», где можно приобрести волшебные палочки, маховик времени, дары смерти и множество других сувениров. Внутри — ярко и тесно, как в поттеровском «Сладком королевстве».

Как пишет Kudago, в мини-кафе можно попробовать крафтовые пирожные, золотой снитч, вафельную распределяющую шляпу и волшебные зелья. Летом работает уютная терраса.

Интерактивная выставка «Дверь в Хогвартс»

На Думской улице, 4 находится интерактивная выставка «Дверь в Хогвартс». 20 интерактивных зон, аттракционы, мастер-классы и атмосферные локации погрузят в мир волшебства.

Здесь можно поучаствовать в турнире по квиддичу, побывать в доме Уизли, посадить кричащую мандрагору и даже добыть Кубок огня.

Стоимость: дети от 4 до 13 лет — 590 рублей, дети от 14 лет и взрослые — 790 рублей.

Квест «Гарри Поттер»: испытание для волшебников

На Типанова, 21 находится квест «Гарри Поттер», где участники, одетые в волшебные мантии, выполняют задания, решают головоломки и преодолевают испытания. Реалистичные декорации, знакомые саундтреки и продуманный реквизит создают атмосферу настоящей сказки.

Сюжет адаптируется под возраст участников.

И это только малая часть, где в Петербурге можно найти магию Хогвартса. Есть еще масса тематических мероприятий, которые проводятся на регулярной основе. Так что скучать настоящим поклонникам Поттера не придется.

Цены актуальны на момент публикации.