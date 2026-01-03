Городовой / Город / Смертность до 43%: врач рассказала, кто рискует заразиться опасным грибком
Смертность до 43%: врач рассказала, кто рискует заразиться опасным грибком

Опубликовано: 3 января 2026 14:00
Смертность до 43%: врач рассказала, кто рискует заразиться опасным грибком
Смертность до 43%: врач рассказала, кто рискует заразиться опасным грибком
Городовой ру

Эксперты выяснили, что основными путями заражения являются желудочно-кишечный тракт и использование катетеров.

Редкой, но крайне опасной формой грибковой инфекции признан висцеральный кандидоз, который редко зависит от климата и встречается не только в тропических и субтропических регионах.

Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала Марина Гуреева, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии медицинского факультета Государственного университета просвещения.

Она объяснила, в чем заключается угроза этой болезни и кого она может поразить. Особое внимание к данной инфекции проявляют медики, поскольку летальный исход возможен почти в каждом втором случае — уровень смертности составляет 43 процента.

Грибы рода Candida, чаще всего Candida albicans, проникают с током крови во внутренние органы. Поражения выявляют в печени, почках, селезёнке, лёгких, сердце, головном мозге и кровеносной системе.

Преимущественно гриб попадает внутрь организма через органы пищеварения, а также при использовании катетеров.

Группа риска включает:

  • людей с тяжёлым снижением иммунитета — после химиотерапии, при лейкозах и нейтропении;
  • пациентов реанимационных отделений, находящихся на искусственной вентиляции лёгких, с центральными венозными катетерами, получающих питание внутривенно и широкого профиля антибиотики;
  • прошедших крупные хирургические вмешательства или пересадку органов.

Марина Гуреева отмечает, что у большинства заболевших отсутствуют видимые изменения кожи и слизистых. Врач подчёркивает, висцеральный кандидоз всегда необходимо подозревать у пациентов из групп риска с необъяснимой лихорадкой и тяжёлым состоянием, несмотря на терапию антибиотиками.

Автор:
Юлия Аликова
Город
