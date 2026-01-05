Стильно врываемся в будни: базовый модный минимум на 2026-й - собрали и делимся с вами

Первые рабочие дни января — это особое состояние вселенной. Елка еще не выброшена, мандариновый запах витает в воздухе, а мозг настойчиво требует продления каникул.

В таком режиме «полураспада» велик риск надеть первое, что не пахнет оливье, — и потом весь день чувствовать себя мешком с картошкой. Как собрать образ, который не будет кричать «я еще не проснулся», а тихо скажет «я в деле»?

Портал «Городовой» задал этот больной вопрос стилисту-имиджмейкеру Дарье Правич, и она дала четкую, приземленную инструкцию. Главный посыл — никаких жертв. Комфорт и элегантность должны идти в одной связке.

Первое правило — базовый комфорт. Дарья советует начать с «уютной, но строгой базы»: водолазка, прямые брюки из мягкой шерсти или плиссированная юбка-миди. Цвета — не кричащие, а настроенческие: серый, бордо, тёмно-зелёный, хаки. То, что создает фон для собрания, а не для новогодней вечеринки.

Дальше — хитрый прием со слоями. В нетопленном после праздников офисе это не просто стильно, а вопрос выживания. Эксперт рекомендует «тонкий кашемировый джемпер, элегантный кардиган или жилет поверх водолазки». Так вы и от сквозняка спасетесь, и будете выглядеть не как закутанный эскимос, а как человек, который знает толк в текстурах.

Самый гениальный, по мнению многих, пункт — обувь на низком ходу. «После долгих каникул ногам нужна адаптация», — справедливо замечает Дарья. Забудьте про шпильки в первый день. Вместо них — «классические лоферы, аккуратные ботильоны на устойчивом каблуке или модные угги для бизнес-дресс-кода». Да, угги в деловой среде — это теперь возможно, если они «для бизнес-дресс-кода».

Не забудьте про пальто с характером — оно «задаёт тон». Короткое шерстяное, удлиненная шуба или стеганое без капюшона. И финальные штрихи — детали.

«Неброские украшения: тонкая цепочка, маленькие серёжки, кольцо с камнем. Сумка — структурная, но не громоздкая».

Как резюмирует стилист в своем рассказе порталу: ключевой принцип — сочетайте комфорт с элегантностью. Цель — «собранный, но не строгий, тёплый, но не громоздкий» образ. Чтобы вернуться в ритм не через «надо», а через «я так решил». И пусть эта новогодняя уверенность тянется до самой весны.

