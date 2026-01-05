Дом, где родилась «Незнакомка» Блока: тайны Башни на Таврической

Здесь под сводами башни читали стихи Блок и Ахматова, спорили Иванов и Гумилёв.

На пересечении Таврической и Тверской стоит дом, где сплелись две истории — личная и культурная. Его построил купец Иван Дернов, но сам так и не успел пожить в своём доме: жена ушла к другому, а он умер от горя.

Архитектурный шедевр эпохи модерна

Проект выполнил Михаил Кондратьев. Внешне дом — пример раннего петербургского модерна с элементами эклектики: башня, лепнина, мрамор, витражи. Внутри — парадные лестницы с изразцами и балконы с коваными решётками.

Башня, где звучал Серебряный век

После смерти купца дом стал прибежищем поэтов. На пятом этаже работала школа Званцевой, а выше, под самой крышей башни, поселился философ Вячеслав Иванов с женой Лидией Зиновьевой-Аннибал. Именно здесь проходили знаменитые "Башенные среды" — литературные вечера, на которых впервые звучали стихи Блока, Ахматовой и Волошина.

Рождение акмеизма

Здесь спорили символисты и "новые поэты", среди которых был Николай Гумилёв. Именно в доме Дернова родилась идея "Цеха поэтов" — и новое течение русской поэзии, акмеизм.

Сейчас дом Дернова остаётся жилым. Его башня всё так же возвышается над улицей, а стены помнят голоса, изменившие русскую литературу.