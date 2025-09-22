Собирают только ночью, продают только задорого: почему фисташки отличаются от других орехов

Новости по теме

Шоколад с фисташкой продают уже даже в «Магните»: что выгодно покупать в Дубае туристам из Петербурга

Перейти

Оказывается, «Магнит» назвали не в честь сплава железа: в аббревиатуре зашифрован «девиз» Галицкого

Перейти

Wildberries, Магнит и даже Кинопоиск: какие сайты вошли в «белый список» и будут доступны при отключении Интернета

Перейти

Отдых в Петербурге или на море в Турции: куда лучше поехать в отпуск — совет туриста

Перейти

Забудьте Турцию: где искать идеальный отпуск в 2025 году — советы от эксперта туризма

Перейти