Собирают только ночью, продают только задорого: почему фисташки отличаются от других орехов

Фисташки — орех с характером. Их цена кусается, и это не маркетинговая уловка, а результат целого набора факторов.
Фисташковое дерево не спешит радовать урожаем: ждать приходится почти десятилетие, а потом плоды появляются через год — и максимум, что можно собрать, это 10–12 килограммов с одного дерева. Мало? Очень.
Сбор тоже не из лёгких. Днём к деревьям лучше не подходить: под солнцем листья выделяют эфирные масла, которые вызывают головокружение и тошноту. Поэтому крестьяне выходят в сады только ночью. Это замедляет процесс и делает его куда более затратным.
Есть и другая проблема — «фисташковая мафия». В Турции уже давно орудуют банды, которые по ночам таранят деревья машинами, собирают упавшие орехи и толкают их на чёрном рынке. Хозяйствам приходится нанимать охрану, чтобы защитить насаждения. Всё это, понятно, тоже отражается на цене.
Срок хранения у фисташек короткий, всего год. Чтобы продлить жизнь орехам, их солят — это увеличивает калорийность, но по-другому товар не довезти до магазинов.
В результате получается продукт дорогой, редкий и трудоёмкий в производстве. Но за его вкус и пользу многие готовы платить, отмечает МК.
Калий, железо, магний, фосфор, витамины группы B делают фисташки не просто закуской к вину, а настоящим суперфудом. Правда, с условием: не больше 15 штук в день. Иначе вместо пользы получите лишние калории и риск аллергии.
Вот и выходит, что фисташка — орех дорогой не просто так: она требует времени, ночного труда и защиты от воров, но зато дарит вкус и энергию, за которые её и любят.