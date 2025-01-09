Эрмитаж ждет поклонников Да Винчи: как отыскать легендарных «Мадонн» мастера

В Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже, хранятся два бесценных сокровища – картины Леонардо да Винчи, гениального художника эпохи Возрождения. Несмотря на то, что сохранилось всего от 12 до 14 живописных работ мастера (по некоторым данным 15), именно в Эрмитаже можно увидеть два его полотна: «Мадонну Бенуа» и «Мадонну Литта».

Где найти шедевры

Обе картины расположены в Парадной анфиладе второго этажа Большого (Старого) Эрмитажа, в залах № 207-216, посвященных Итальянскому Возрождению (XIII-XVI века). В зале № 214, среди произведений других мастеров флорентийской школы и располагаются «Мадонны» Леонардо да Винчи.

Обновленное расположение и улучшенное восприятие

В 2018 году «Мадонн» Леонардо да Винчи перевесили, что стало значимым событием. Теперь они расположены рядом друг с другом в глубине зала в современных витринах. Это не только улучшило их доступность для посетителей, но и позволило естественному свету падать на полотна более выгодным образом.

«Мадонна Бенуа»: новаторство раннего Леонардо

«Мадонна Бенуа», также известная как «Мадонна с цветком», была приобретена Эрмитажем в 1914 году из личной коллекции жены архитектора Леонтия Бенуа. Это произведение, написанное 26-летним Леонардо, отличается особым новаторским подходом к традиционному иконографическому сюжету. На полотне изображена улыбающаяся и смеющаяся итальянская девушка XV века, протягивающая младенцу Иисусу цветок. Художник впервые использовал масляные краски, что стало новшеством для него и для всех флорентийских живописцев.

«Мадонна Литта»: шедевр Высокого Возрождения

«Мадонна Литта», приобретенная Эрмитажем в 1864 году, названа в честь итальянского герцога Антонио Литта. Картина потребовала сложной реставрации, включая перенос на холст с доски. Созданная уже зрелым мастером, эта работа считается одним из первых произведений периода Высокого Возрождения. Долгое время искусствоведы спорили об авторстве, так как в картине явно присутствуют две различные техники. В итоге было решено, что «Мадонна Литта» принадлежит кисти Леонардо, но была завершена его учеником Больтраффио.