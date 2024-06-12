Сотрудники гостиниц поделились шокирующими признаниями: больше не захотите оставаться в отелях

У туристов отельный отдых ассоциируется с ол-инклюзивом, мягкими халатами, чистым постельным бельем и флакончиками с различными гелями и шампунями. А вот с обратной стороной этого бизнеса знакомы только его сотрудники. Вот некоторые откровения работников, после которых отдых в гостинице не покажется вам таким уж сказочным.

Будьте осторожны со стульями

Например, нередко горничные замечали, что гости сидят на стульях голыми. При этом чистоплотностью некоторые постояльцы особо отличаются. А еще по номерам часто бегают дети без памперсов, которые тоже сидят и на стульях, и даже на покрывалах.

Учитывая, что покрывала стирают не каждый раз, а тщательно почистить стулья — проблематично, особенно если они деревянные и с обивкой, то не стоит лишний раз садиться на отельную мебель. Это не самое чистое место в номере.

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Администраторам лучше не грубить

У сотрудников ресепшена достаточно полномочий, чтобы отомстить гостю, если тот решит нагрубить. Например, его могут поселить в номере с ужасным видом, расположенном поблизости от лифта, могут списать больше средства с карт или деактивировать ключ от номера. Поэтому лучше быть приветливым, если хотите насладиться хорошим отдыхом.

Горничные тоже могут мстить

В лучшем случае сотрудники просто плохо приберутся в номере, но бывают и более дикие истории. Так, одна из горничных призналась, что однажды гости настолько ее разозлили, что она справила нужду в бокалы, после чего вылила содержимое в унитаз, а бокалы так и оставила стоять на тумбочке, не помыв.

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Еда в отеле — не самая свежая

Это касается, как правило, тех отелей, которые не предоставляют услугу «‎все включено» и имеют совсем крохотный ресторан, не пользующийся особым спросом. Здесь не так часто что-то заказывают, поэтому некоторые продукты могут залеживаться, а некоторых вообще может не оказаться в наличии.

Повара признаются:

«‎Когда нас просят приготовить блюдо, чтобы его доставили в номер, мы буквально собираем его из остатков».

Воровство случается часто

Некоторые горничные признавались в мелком воровстве. Причем некоторые из них роются в чемоданах постояльцев, а некоторые любят прихватить что-нибудь из самого отеля. Так, одна из сотрудниц рассказала, что за годы работы успела собрать дома коллекцию из 200 отельных чайных ложек.

С портье лучше подружиться

Многие постояльцы недооценивают такого сотрудника отеля, как портье. Зачастую ему не уделяют должного внимания и совсем не поощряют чаевыми. А между тем эти сотрудники могут здорово улучшить вам отдых:

Вот что писал один из портье в своем личном блоге:

«‎Я работаю портье на курорте. На самом деле, я могу дать вам бесплатную воду, средства гигиены, снабдить любой информацией и повысить категорию номера. Но люди всегда думают, что я обычный швейцар».

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