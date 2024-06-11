Туры в Абхазию на июль 2024 подорожают почти на 30%: жителей каких регионов это коснется

Абхазия в июне стала самым популярным курортным направлением для россиян и, видимо, туроператоры это взяли на вооружение. В июле тем, кто не успел оформить путевку, придется отдать уже намного больше денег. Статистика неутешительна. Если и дальше страна будет привлекать такое огромное количество туристов, то и стоимость за туры будет расти вслед за спросом.

Кто заплатит больше

Данные опубликовали на официальном сайте Ассоциации туроператоров России. По словам экспертов, цена уже скакнула почти на треть. Коснется это жителей всех регионов. Поблажек никому не будет.

«Средний чек на туры в Абхазию в июне увеличился на 29% по сравнению с маем в связи с началом туристического сезона и увеличением средней продолжительности пребывания. В среднем, тур включает перелет и стоит около 96 300 рублей при среднем количестве туристов в заявке в 2,4 человека и средней длительности в 7 ночей», — указано на сайте туроператоров страны.

Источник фото: Legion-Media

Есть еще одна интересная статистика. Наибольшее количество туров в Абхазию в июне приходится на Гагру (45%), за ним следует Пицунда (28%), а также Гудаутский район и Сухум (13% и 11% соответственно). Чуть меньше половины туристов — это однодневные экскурсанты из Сочи, приехавшие буквально на чуть-чуть, посмотреть местные красоты.

Хорошие новости

Но несмотря на увеличение цены россияне не собираются отказываться от столь заманчивого направление. Туроператоры уверяют, что количество желающих отдохнуть в этой стране увеличилось на 22%. Есть и хорошие новости для путешественников. В Абхазии летом 2024 открывается три новейших отеля.

Шестнадцатиэтажный отель «Изумруд» в Гагре. Он откроет свои двери во сторой половине июня 2024 года. Номеров будет более 200.

Отель «Волга» на 137 номеров в Гудауте откроется после полной реконструкции летом 2024 года.

Номерной фонд нового парк-отеля Manresa Resort (поселок Псырцха, недалеко от Нового Афона) составит 45 комнат различных категорий.

Источник фото: Legion-Media

Посмотреть в Абхазии действительно есть на что. Там очень много невероятной красоты водопадов, каньоны, реки и озера с лузурной водой, исторические развалины старых городов, старые храмы и прекрасные пляжи с чистой водой Черного моря. Теперь понятно, почему именно туда так рвутся миллионы людей.

Источник фото: Legion-Media