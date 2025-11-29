Городовой / Общество / «Совершенно не стоит»: какие поверхности при уборке может испортить пароочиститель
«Совершенно не стоит»: какие поверхности при уборке может испортить пароочиститель

Опубликовано: 29 ноября 2025 13:00
уборка парогенератором
Фото: Городовой.ру

Популярное средство для уборки помещений не так уж и безвредно.

«Городовой» спросил у эксперта по уборке, опасны ли пароочистители для мебели, пластика и плитки. Анастасия Савчук, генеральный директор клининговой компании «Настенька», сразу обозначила главный риск:

«Пароогенератор выдает температуру примерно 100-140 градусов Цельсия».

По её словам, такие температуры не подходят для «лакированных поверхностей, окрашенных поверхностей, тонкого пластика». Под запретом также «бытовая техника, матка с открытыми контактами» и деликатные ткани:

«Шелк… может повредиться, к примеру, за счет воздействия пара».

Зато с кафелем, линолеумом, окнами, зеркалами и сантехникой всё проще:

«Такие влагостойкие поверхности, они очень хорошо, так сказать, подвергаются воздействию пара и очень хорошо, соответственно, можно убирать все с помощью пара».

Полы тоже можно мыть насадкой от парогенератора, но осторожно: «Старый уже с плохими пазами ламинат нежелательно, потому что при попадании влаги может ламинат вздуться».

Вывод специалиста звучит вполне уверенно: «Бояться парогенератора совершенно не стоит» – если знать, какие материалы не дружат с высокой температурой и влагой.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
