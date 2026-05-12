Городовой / Полезное / Созревают через 40 дней: этот сорт – настоящий рекордсмен урожайности среди собратьев
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Танцы Суворова, секретные крыши и барабанный бой: как провести самую атмосферную ночь года в Петербурге Город
100 гр хозяйственного мыла и 10 мл масла: муравьев как Ниагарой смоет – простой способ избавления от вредителей Полезное
Кидаю свёклу в кипяток на 7 минут — и добавляю одну ложку этого в кастрюлю: мягкая, сладкая и не водянистая Полезное
Без шпилек, но с «ачивками»: зачем в приложении «Парковки СПб» создали отдельный мир для велосипедов Город
Миллионная под замком и стройки до 2028 года: где в Петербурге сузят дороги и закроют мост Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Созревают через 40 дней: этот сорт – настоящий рекордсмен урожайности среди собратьев

Опубликовано: 12 мая 2026 19:15
Автор:
Ксения Сафрыгина
 Проверено редакцией
Созревают через 40 дней: этот сорт – настоящий рекордсмен урожайности среди собратьев
Созревают через 40 дней: этот сорт – настоящий рекордсмен урожайности среди собратьев
Городовой ру
Семена еще есть в продаже

Существуют высокоурожайные сорта огурцов, способные давать до 50 ведер урожая с одной грядки.

Особого внимания заслуживает самоопыляемый гибрид «Шоша», относящийся к пучковым видам. Этот гибрид получил высокую оценку среди садоводов благодаря своим преимуществам: он начинает активно плодоносить уже на 40-й день после высадки.

Плоды отличаются превосходным вкусом, хрустящей текстурой, насыщенным ароматом и полным отсутствием горечи. Внешний вид плодов безупречен — они выровненные и однородные.

Огурцы имеют тонкую, пузырчатую кожицу с белыми шипами, которая сохраняет свою нежность даже у крупных плодов. В среднем их диаметр составляет 3 см, а длина — 10 см. При несвоевременном сборе плоды могут достигать 20 см в длину, при этом они не желтеют, не деформируются и не теряют своих вкусовых качеств.

Гибрид «Шоша» характеризуется энергичным ростом, крупными листьями и демонстрирует отличную урожайность даже при незначительном загущении посадок. По отзывам садоводов, сбор урожая данного гибрида требует значительных усилий из-за его обильности.

Ранее мы рассказали, как ускорить созревание картофеля.

Полезное