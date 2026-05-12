Созревают через 40 дней: этот сорт – настоящий рекордсмен урожайности среди собратьев
Существуют высокоурожайные сорта огурцов, способные давать до 50 ведер урожая с одной грядки.
Особого внимания заслуживает самоопыляемый гибрид «Шоша», относящийся к пучковым видам. Этот гибрид получил высокую оценку среди садоводов благодаря своим преимуществам: он начинает активно плодоносить уже на 40-й день после высадки.
Плоды отличаются превосходным вкусом, хрустящей текстурой, насыщенным ароматом и полным отсутствием горечи. Внешний вид плодов безупречен — они выровненные и однородные.
Огурцы имеют тонкую, пузырчатую кожицу с белыми шипами, которая сохраняет свою нежность даже у крупных плодов. В среднем их диаметр составляет 3 см, а длина — 10 см. При несвоевременном сборе плоды могут достигать 20 см в длину, при этом они не желтеют, не деформируются и не теряют своих вкусовых качеств.
Гибрид «Шоша» характеризуется энергичным ростом, крупными листьями и демонстрирует отличную урожайность даже при незначительном загущении посадок. По отзывам садоводов, сбор урожая данного гибрида требует значительных усилий из-за его обильности.
Ранее мы рассказали, как ускорить созревание картофеля.