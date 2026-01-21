Городовой / Полезное / Спасибо этому лайфхаку: жир, масло и прочая кухонная грязь теперь не въедается в пол у плиты
Спасибо этому лайфхаку: жир, масло и прочая кухонная грязь теперь не въедается в пол у плиты

Опубликовано: 21 января 2026 13:15
 Проверено редакцией
уборка
Спасибо этому лайфхаку: жир, масло и прочая кухонная грязь теперь не въедается в пол у плиты
Фото: Городовой.ру

Кухонный пол подвергается особым испытаниям: на него постоянно попадают капли жира, крошки и сладкие пятна. Обычная вода с таким загрязнением не справляется, а поверхность становится липкой. Есть простое и экономичное решение — приготовить эффективный моющий состав самостоятельно.

На десятилитровое ведро тёплой воды вам понадобится всего три ингредиента: одна столовая ложка мелкой стружки хозяйственного мыла, столовая ложка кальцинированной соды и несколько капель любого эфирного масла для приятного запаха (например, лимона или апельсина).

Тщательно размешайте смесь до полного растворения мыльной стружки.

Полученным раствором можно мыть линолеум, ламинат или плитку. Он отлично справляется с застарелыми пятнами и жирным налётом. Важно хорошо отжимать тряпку, чтобы на покрытии не оставалось излишков влаги.

Для деревянных полов используйте это средство с осторожностью, избегая обильного смачивания. После такой уборки пол не только заблестит чистотой, но и наполнит комнату лёгким свежим ароматом.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
