Ученик Суворова и «Старый лис Севера»: как Михаил Кутузов получил два ранения в голову и остался жив

Кутузов остался в истории как символ русского гения войны, мудрости и упорства.

Михаил Кутузов — великий русский полководец, чей ум и хитрость помогли России одержать победу над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года.

Фельдмаршал остался в памяти народа как «Спаситель Отечества» и «Старый лис Севера».

Правда о повязке на глазу

Многие считают, что Кутузов ходил с повязкой на правом глазу, как у пирата. Но на самом деле это миф. На всех прижизненных портретах фельдмаршал изображен без нее — глаз у него был на месте.

Да, он получил серьезное ранение в голову в 1774 году, пуля прошла пробила левый висок, носоглотку и вылетела с другой стороны.

В 1788 году, при взятии Очакова, пуля, словно магнит, угодила в то же самое место. Она прошла буквально на волоске от мозга.

Однако Кутузов выжил и в жизни ему не нужно было прятать глаза, он сохранял полную силу и внимательность на поле боя, пишет techinsider.ru.

Ум и талант с детства

Кутузов с маленьких лет отличался умом. Уже в 14 лет он преподавал арифметику и геометрию в кадетском корпусе, где учился сам. Он получил отличное образование и знал семь языков.

Такой широкий круг знаний и языков привел его к дипломатии и военной службе.

Хитрость и сдержанность в тактике

Главный секрет успеха Кутузова – его умение не рубить с плеча, а перехитрить врага. Он говорил: «Разбить? Нет… Но обмануть – да, рассчитываю», пишет История.рф.

Наполеон называл его «Старым лисом Севера» именно за интуицию и хитрость. Кутузов был не только мастером стратегии, но и человеком очень сдержанным и рассудительным.

Ученик великого Суворова

Одним из важнейших этапов в жизни Кутузова стала служба под руководством Александра Суворова, пишет Петербург Центр.

Кутузов прошел тяжелую школу настоящего боевого полководца в Астраханском пехотном полку, где пропагандировал себя как настоящего лидера и стратегии.

Суворов высоко ценил Кутузова, назвав его своей «правой рукой» после знаменитого штурма Измаила.

Последние дни и память народа

В 1813 году, когда русские войска уже шли на Запад, чтобы окончательно разгромить Наполеона, Кутузову было уже 67 лет. В походе он простудился под дождем и мокрым снегом.

Ночью 16 апреля Кутузов скончался, отдавая последние распоряжения своим соратникам. Тело великого полководца долго везли в Петербург, и на его пути тысячи людей приходили проститься с героем.