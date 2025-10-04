Городовой / Общество / «Стаканов шесть ежедневно»: почему Маяковский презирал водку и всех, кто ее пьет
«Стаканов шесть ежедневно»: почему Маяковский презирал водку и всех, кто ее пьет

Опубликовано: 4 октября 2025 19:30
арт Маяковский
Фото: Городовой.ру

Поэт был категоричен в своих письмах и откровениях с близкими.

Владимир Маяковский никогда не был «поэтом с рюмкой в руке». В отличие от коллег, которые упивались «по сто грамм», он выбрал другой путь — молоко, минералка, лёгкие вина и шампанское.

«Пью стаканов шесть ежедневно, что, если у меня вырастет вымя, скажи маме, чтоб не удивлялась», — писал он сестре. Лиле Брик шутливо докладывал: «Я и пил нарзан, и мылся нарзаном, и чистился — ещё и сейчас весь шиплю».

Любовь к вину с детства

Родившийся в Грузии, Маяковский впитал винную культуру буквально с молоком матери. Современники вспоминали: к водке у Маяковского было не просто равнодушие, а презрение.

Его последняя возлюбленная Вероника Полонская уверяла, что он никогда к ней не притрагивался. А Валентин Катаев цитировал самого поэта:

«Водку совсем не признавал. С презрением говорил, что водку пьют лишь чеховские чиновники», пишет Sport24.

Символ мещанства

Для Маяковского водка была воплощением пошлости и мещанства — всего того, что он ненавидел в жизни и высмеивал в стихах. Поэтому он выбирал напитки, которые соответствовали его темпераменту — шампанское, крюшон, лёгкое грузинское вино.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
