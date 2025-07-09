По следам Шерлока Холмса: точный адрес заброшенного вокзала в Ленобласти, сыгравшего роль английской станции

Что осталось от вокзала и как его найти?

В Ленинградской области, недалеко от Выборга, есть место, которое может заинтересовать поклонников «Шерлока Холмса». Это здание вокзала железнодорожной станции Гвардейское, мелькавшее в советском фильме.

Финские корни: история поселка Карисалми

До 1939 года поселок входил в состав Выборгской губернии и назывался Карисалми («рифовый пролив»). До сих пор здесь можно увидеть характерные черты финской деревни.

В летнее время Карисалми становилось популярным местом отдыха, поэтому в 1897 году было построено здание железнодорожного вокзала по проекту архитектора Бруно Гранхольма.

У главного входа на вокзал есть два исторических артефакта: декроттуары. Декроттуар (франц. decrottoir, от de — от, и crotte — грязь) — железная скобка или доска со щетками, устанавливаемая у входа в дом для очистки сапог от грязи.

«Станция Айфорд»: вокзал в роли английской глубинки

Здесь снимали фильм «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». Об этом напоминает информационный стенд, установленный у здания.

Это 1 серия последнего фильма. В ней был экранизирован рассказ А.Конан-Дойла «Палец Инженера». В фильме вокзал сыграл роль английской станции Айфорд.

Что сохранилось до наших дней?

До сих пор можно увидеть деревянный вокзал, мелькавший в фильме, только руководство РЖД перекрасило его в унылый серый цвет.

«И виден коричневый домик на станции, над которым торчит труба — до него руки чиновников не дошли, и цвет остался таким же, каким был в фильме», — пишет блогер Олег Еверзов.

Памятник архитектуры и жилой дом

В настоящее время вокзал является памятником архитектуры регионального значения. Здание частично используется как жилое. В качестве вокзала уже не функционирует.

Как добраться?

Добраться до станции можно от Выборга пригородным пассажирским поездом на Каменногорск, Светогорск или Хиитолу.

Кстати, в Петербурге есть масса мест, где снимали культовую картину. Одно из самых известных, связанных с фильмом — Нева, которая стала Темзой, а мост — Тауэрским мостом. Именно тут снимали «Сокровища Агры».