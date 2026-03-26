Старый куст смородины снова завалит вас урожаем: простой способ, о котором молчат
Старый куст смородины снова завалит вас урожаем: простой способ, о котором молчат

Опубликовано: 26 марта 2026 17:21
 Проверено редакцией
Если соблюдать эти простые правила, даже старый куст быстро оживает.

Многие замечают: старый куст смородины со временем дает всё меньше ягод. Они мельчают, ветки слабеют. Как рассказал автор Дзен-канала "Сделай сам", причина чаще всего проста — нехватка питания и неправильный уход.

С чего начать

Ранней весной, пока почки не набухли, кусты полезно облить кипятком. Это защищает от вредителей и болезней, и растение тратит силы на урожай, а не на выживание.

Главный секрет — питание

Обычные удобрения дают краткий эффект. Лучше сочетать органику и минералы.

Отличный лайфхак — картофельные очистки. Настой из них (залить кипятком и настоять) насыщает почву крахмалом и микроэлементами. Это стимулирует рост и увеличивает размер ягод.

Во время цветения можно полить раствором: вода + зола + немного лимонной кислоты. Это помогает завязям не осыпаться.

Обязательный этап — мульча

После подкормки укройте почву слоем 5-7 см (компост, трава, солома).
Это удерживает влагу, питает корни и убирает сорняки.

Не забывайте про обрезку

Каждый год удаляйте ветки старше 5 лет, слабые и лежащие на земле. Оставляйте 10-15 сильных побегов — кусту нужен свет и воздух.

Правильный полив

Поливайте редко, но обильно — промачивая землю на глубину до 40 см. Воду лейте по краю кроны, где находятся основные корни.

Ранее мы писали о том, чем подкармливать крыжовник в апреле.

Автор:
Александр Асташкин
