Стеклянный, бетонный, бестолковый: россиянка назвала самый странный вокзал Петербурга

В Петербурге есть вокзал, который можно одновременно любить и ругать — Ладожский. Он самый молодой в городе, но уже вызывает нешуточные эмоции у пассажиров.

Построили его в 2003 году к юбилею города. Получился такой стеклянно-металлический гигант — по площади он крупнейший не только в Петербурге, но и, говорят, во всей Европе.

Проект делал архитектор Никита Явейн — тот самый, что умеет строить не просто здания, а логические конструкции.

В теории — всё для людей: пассажирские потоки разведены, этажи организованы по назначению, потолки высокие, крыша стеклянная, чтобы, если и заблудишься, хоть не в темноте.

Что внутри?

Три уровня.

Снизу — электрички. Добраться до них можно прямиком из метро «Ладожская».

Посередине — что-то среднее: электрички и автобусы. Есть даже выход на Гранитную улицу, если вы знаете, где это.

Сверху — дальние поезда, залы ожидания, кафе, продуктовые магазины и место, где туристы покупают магнитики за 500 рублей.

Что не так?

Как отмечает россиянка в Сети, здание красивое, особенно если смотреть на него снаружи… если получится. Фасад в камеру не лезет.

Как будто проектировался сразу для панорамы с дрона. А внутри — да, просторно, светло, но навигация хромает: выходы есть, но не факт, что вы их найдете с первого раза. Кажется, архитектор продумал потоки, но не подписал их.

И всё-таки

Ладожский — вокзал новой эпохи. Без налета ностальгии, с супермаркетом внутри, чистыми туалетами и редкими очередями. Не уютный, не тёплый, но современный, честный, с характером. Такой вот Петербург без куполов, но с перспективой.