Стоит ли лечить простуду горчичниками: терапевт дал ответ на популярный вопрос

Горчичники на груди и спине не лечат простуду

Многие не знают, что у средства есть противопоказания.

В осеннюю дождливую пору ничего не стоит промочить ноги. Следом тут же начинает першить горло и появляются все признаки простуды. Многие люди в этом случае спасаются горчичниками. Однако современные врачи не рекомендуют подобные средства.

Своим мнением о подобном способе лечения с читателями портала «Городовой» поделился врач-терапевт Виктор Лишин. По словам специалиста, горчичники усиливают кровоток, но никакого оздоравливающего эффекта от них не будет.

«В основном такое средство применяют впечатлительные люди, которые не хотят принимать химические препараты и менять образ жизни. Горчичники — это плацебо. Есть у них и противопоказания. Это аллергические реакции на горчицу, кожные заболевания в области, куда их ставят, и высокая температура», — объяснил медик.

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