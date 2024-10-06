Так подавали напиток султанам: зачем в кафе и ресторанах черный кофе подают со стаканом холодной воды

Вы, наверное, заметили, что к некоторым кофейным напиткам подают воду. Если раньше вы не задумывались о причине, то сейчас мы объясним, зачем это делают, и в какой момент лучше пить воду.

Историческая легенда

По одной из версий, традиция подавать воду к кофе зародилась в Турции. Давным-давно слуги приносили султану кофе с водой не для утоления жажды, а чтобы проверить, не отравлен ли напиток. Султан опускал палец сначала в воду, потом в кофе, и если в чашке начинало бурлить, это считалось признаком отравления. Хотя нет достоверных доказательств того, что метод работал, эта история живет до сих пор.

Современные причины подачи воды к кофе

Сегодня воду подают к черному кофе, такому как эспрессо, американо, ристретто и альтернативные способы заваривания. В первую очередь, вода помогает освежить рецепторы перед дегустацией, что позволяет лучше почувствовать вкус и дескрипторы зерна. Также вода помогает избежать легкого обезвоживания, так как кофеин имеет легкий диуретический эффект, пишет портал Roast.

Когда пить воду?

Единственно правильного ответа нет. Профессионалы часто пьют воду до первой пробы кофе и не запивают после. Однако, если вам захочется сделать несколько глотков после чашки эспрессо, ничего страшного в этом нет. Главное — не торопиться, чтобы не заглушить приятное послевкусие от кофе.

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