Строгие запреты и правила японских бань: в России так не запариваются

У нас бы давно плюнули, а для азиатов закон.

Японская баня (онсэн или сэнто) — это не про жар и веники, а про медитативное погружение в воду и строгий ритуал. Онсэн — это баня на природных термальных источниках, а сэнто — общественная баня с подогреваемой водой.

Русская баня — это активность и жар, японская — это спокойствие и созерцание. И главное, что сразу бросается в глаза, — в онсэне нет понятия «войти как есть». Вам на входе выдают специальное лёгкое кимоно — юката.

Это не просто одежда, а символ перехода от суеты к покою. В нём вы проходите в раздевалку, где оставляете свои вещи, включая это кимоно. То есть в саму воду вы заходите абсолютно обнажённым — это правило номер один.

И вот тут начинается главное отличие. В России можно, сполоснувшись, сразу нырнуть в купель или парилку. В Японии — категорически нет. Прежде чем коснуться воды общего бассейна, вы обязаны тщательно вымыться.

Для этого в помывочной зоне у каждой раковины есть табурет, ковшик, гель, шампунь. Вы садитесь на табурет и моетесь так, чтобы ни одна капля мыльной воды не попала в общий бассейн. Только став идеально чистым, вы можете погрузиться в горячий источник.

Даже поведение в воде регламентировано. Нельзя громко разговаривать, тем более кричать, брызгаться или плавать. Онсэн — место для тихого расслабления и созерцания.

Полотенце, с которым вы подошли к воде, нельзя мочить. Его либо кладут на бортик, либо носят на голове. А после купания вытираться нужно не в зале, а у своей раковины, чтобы не намочить пол.

Эти строгие, почти монастырские правила — не прихоть, а часть философии уважения: к себе, к другим и к самой воде. Это превращает простой поход в баню в глубокий ритуал очищения, который в России, с её духом вольницы и общинности, действительно немыслим.