Суд в Петербурге вынес приговор участнику схемы с «безопасными счетами»

У 55 потерпевших было похищено более 30 миллионов рублей.

Колпинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес приговор Денису Николенко, признав его виновным в 55 эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Об этом сообщили в объединённой пресс‑службе судов Санкт‑Петербурга.

Николенко входил в крупную организованную схему, которая с апреля 2022 года обманывала людей по всей России, вынуждая их переводить деньги на так называемые «безопасные счета» под видом защиты их сбережений.

Преступная группа, действовавшая через DarkNet и колл‑центры, похитила у 55 потерпевших более 30 миллионов рублей.

Николенко, признавший вину и заключивший досудебное соглашение, был приговорён к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафован на 400 000 рублей.