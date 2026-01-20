«Сухой собачий корм»: чем кормят китайский спецназ - сомнительная закуска, которую я бы не попробовал

Интересно, чем питаются солдаты элитных подразделений? Один блогер с канала «Гастрономическая шизофрения» решил это выяснить, купив и попробовав суточный рацион китайского спецназа. Такой паёк обошёлся ему в 1500 рублей, хотя сейчас цена, по его словам, стала выше.

Главным блюдом оказался сухой рис с добавками, который нужно разогревать прямо в пакете. На вкус он напоминал обычный плов. К нему прилагались маринованные огурцы, кусочек чистой тушёнки без жира и соевая паста. Всё это, вероятно, следовало смешать с рисом для улучшения вкуса.

«Еще в одном пакете у нас лежит сухой брикет с тем, что завалялось на кухне у повара. Мы обнаружили там креветки, томаты, зелень и много чего непонятного. Вкусно, но солено, на запах напоминает сухой собачий корм», — поделился впечатлениями автор.

Но самым загадочным компонентом стали варёные яйца, маринованные в непонятной жидкости. Блогер не рискнул их попробовать, только сфотографировал. Вид у этого продукта и правда вызвал сомнения.