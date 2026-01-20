Городовой / Полезное / «Сухой собачий корм»: чем кормят китайский спецназ - сомнительная закуска, которую я бы не попробовал
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Анастасия Волочкова осталась без пенсии: как встречает юбилей знаменитая балерина Город
Волосы укладываю только так, и подруги завидуют: забыла про лак, а эта пенка держит форму лучше, чем заморозки в январе Полезное
Какое море в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Петербург озарит небо фейерверком в день, когда город вдохнул полной грудью свободы Город
Подсмотрел у турок, теперь делаю так: они сыпали песок прямо в краску для ступеней — и вот почему моя лестница теперь бархатистая, а не скользкая Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Происшествие Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

«Сухой собачий корм»: чем кормят китайский спецназ - сомнительная закуска, которую я бы не попробовал

Опубликовано: 20 января 2026 19:15
 Проверено редакцией
спецназ
«Сухой собачий корм»: чем кормят китайский спецназ - сомнительная закуска, которую я бы не попробовал
Фото: Городовой.ру

Интересно, чем питаются солдаты элитных подразделений? Один блогер с канала «Гастрономическая шизофрения» решил это выяснить, купив и попробовав суточный рацион китайского спецназа. Такой паёк обошёлся ему в 1500 рублей, хотя сейчас цена, по его словам, стала выше.

Главным блюдом оказался сухой рис с добавками, который нужно разогревать прямо в пакете. На вкус он напоминал обычный плов. К нему прилагались маринованные огурцы, кусочек чистой тушёнки без жира и соевая паста. Всё это, вероятно, следовало смешать с рисом для улучшения вкуса.

«Еще в одном пакете у нас лежит сухой брикет с тем, что завалялось на кухне у повара. Мы обнаружили там креветки, томаты, зелень и много чего непонятного. Вкусно, но солено, на запах напоминает сухой собачий корм», — поделился впечатлениями автор.

Но самым загадочным компонентом стали варёные яйца, маринованные в непонятной жидкости. Блогер не рискнул их попробовать, только сфотографировал. Вид у этого продукта и правда вызвал сомнения.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью