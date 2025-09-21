Петербург и пророчества чухонцев: что предсказали древние жители городу

Санкт-Петербург — это город, который с самого основания окутан множеством легенд и загадок. История этих земель началась гораздо раньше и таит в себе тайные древние народы, жившие здесь.
Одна из самых мрачных и интересных легенд связана с финно-угорскими племенами — чухонцами, которые уехали и оставили после себя загадочные пророчества.
Не болото, а поселения
Многие ошибочно думают, что Петр выбрал для строительства города пустынное болото. На самом деле к моменту основания Петербурга в 1703 году здесь уже было множество поселений.
На Заячьем острове стояли шведские крепости Ландскруна и Ниеншанц.
Вокруг будущего мегаполиса было около 40 поселений — это были в основном финно-угорские племена: ижора, водь и вепсы, которых в народе называли чухонцами, сообщает телеканал Санкт-Петербург.
Святилище в центре города
Уникальным было то, что у чухонцев было святилище прямо в центре старинного Петербурга — между Троицкой площадью и Нахимовским училищем.
Главным символом святилища была древняя сосна, возле которой волхвы совершали обряды, приносили жертвы и общались с богами, пишет Кириллица.
Они предсказывали перемены, наводнения и грядущие беды. Когда Петр начал строить новую столицу и внедрять христианство, жителям это не понравилось.
Волхвы начали предупреждать людей о бедах, которые ждут город на Неве. Слухи о силе предсказаний быстро распространились, якобы даже смерть Ивана Грозного объявили чухонским пророчеством.
Петр к суевериям отнесся скептически. По легенде, он лично срубил ту самую сосну, а чухонские старцы были казнены.
Пророчества, дошедшие до наших дней
Перед своей смертью чухонские старцы успели оставить несколько загадочных предсказаний о будущем Петербурга и России:
-
Городит просто ровно 300 лет, а потом опустеет. Причина — либо эпидемия, либо наводнение, точного объяснения нет.
-
Петербург погибнет, когда в нем будут похоронены «три короля с востока».
-
Финно-угорские племена объединяются в «Коотима», а власть белого королевства рухнет.
Что сбылось, а что — нет
Интересно, что часть этих пророчеств получила свое отражение в истории.
Например, блокада Ленинграда во время Второй мировой войны едва не уничтожила город, что можно связаться с первой частью пророчества.
Также в Петропавловской крепости похоронены Петр I, его сын Алексей, рожденный на Востоке (в Москве). Однако все последующие правители не были рождены на Востоке, пишет Рамблер.
Третье предсказание считается уже исполненным: «Коотимаа» связывают с Финляндией, которая стала независимой в 1917 году, и именно в этот год монархия в России ограничила свое существование,