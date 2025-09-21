Петербург и пророчества чухонцев: что предсказали древние жители городу

Санкт-Петербург родился на необычной земле, где уже была сформирована своя культура.

Санкт-Петербург — это город, который с самого основания окутан множеством легенд и загадок. История этих земель началась гораздо раньше и таит в себе тайные древние народы, жившие здесь.

Одна из самых мрачных и интересных легенд связана с финно-угорскими племенами — чухонцами, которые уехали и оставили после себя загадочные пророчества.

Не болото, а поселения

Многие ошибочно думают, что Петр выбрал для строительства города пустынное болото. На самом деле к моменту основания Петербурга в 1703 году здесь уже было множество поселений.

На Заячьем острове стояли шведские крепости Ландскруна и Ниеншанц.

Вокруг будущего мегаполиса было около 40 поселений — это были в основном финно-угорские племена: ижора, водь и вепсы, которых в народе называли чухонцами, сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Святилище в центре города

Уникальным было то, что у чухонцев было святилище прямо в центре старинного Петербурга — между Троицкой площадью и Нахимовским училищем.

Главным символом святилища была древняя сосна, возле которой волхвы совершали обряды, приносили жертвы и общались с богами, пишет Кириллица.

Они предсказывали перемены, наводнения и грядущие беды. Когда Петр начал строить новую столицу и внедрять христианство, жителям это не понравилось.

Волхвы начали предупреждать людей о бедах, которые ждут город на Неве. Слухи о силе предсказаний быстро распространились, якобы даже смерть Ивана Грозного объявили чухонским пророчеством.

Петр к суевериям отнесся скептически. По легенде, он лично срубил ту самую сосну, а чухонские старцы были казнены.

Пророчества, дошедшие до наших дней

Перед своей смертью чухонские старцы успели оставить несколько загадочных предсказаний о будущем Петербурга и России:

Городит просто ровно 300 лет, а потом опустеет. Причина — либо эпидемия, либо наводнение, точного объяснения нет.

Петербург погибнет, когда в нем будут похоронены «три короля с востока».

Финно-угорские племена объединяются в «Коотима», а власть белого королевства рухнет.

Что сбылось, а что — нет

Интересно, что часть этих пророчеств получила свое отражение в истории.

Например, блокада Ленинграда во время Второй мировой войны едва не уничтожила город, что можно связаться с первой частью пророчества.

Также в Петропавловской крепости похоронены Петр I, его сын Алексей, рожденный на Востоке (в Москве). Однако все последующие правители не были рождены на Востоке, пишет Рамблер.