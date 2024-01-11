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Сытный ужин из курицы будет готов за 15 минут: филе даже размораживать не придется

Сытный ужин из курицы будет готов за 15 минут: филе даже размораживать не придется
Простой рецепт ужина из курицы

Блюдо выручит занятых хозяек.

Необязательно дожидаться, пока разморозится курица, чтобы приготовить сытный ужин. С этим рецептом вы можете использовать филе прямо из морозилки — блюдо сэкономит вам время и силы.

Вам понадобятся:

  • куриное филе — 300 г,
  • твердый сыр — 160 г,
  • картофель — 2 шт.,
  • яйцо куриное — 1 шт.,
  • растительное масло — 75 мл,
  • зелень и специи — по вкусу.

Замороженную курицу измельчите на крупной стороне терки. Добавьте к птице тертый сыр и картофель. Вбейте в смесь яйцо и добавьте треть масла. Туда же отправьте рубленую зелень и специи.

Перемешайте компоненты и слепите из готовой массы котлеты. Оставшееся масло влейте на сковороду. Обжарьте изделия по 5–7 минут с каждой стороны, а затем зовите домочадцев к столу, делится портал «Рецепты салатов». Приятного аппетита!

Источник фото: freepik

Общество Рецепты
11 января 2024 10:15
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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