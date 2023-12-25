Такой винегрет вы еще не пробовали: рецепт времен дореволюционной России

Современный рецепт винегрета появился в СССР. Список ингредиентов для салата весьма невелик, но так было не всегда. В кулинарных книгах XVIII - XX веков присутствует совершенно другой рецепт с отварной говядиной. В те времена винегрет даже не относился к салатам. Его считали полноценным холодным блюдом.
Для приготовления использовали:
- мясо говядины или дикой птицы — 200 г,
- свеклу — 1 шт.,
- картофель — 3 шт.,
- соленые огурцы — 2 шт.,
- квашеную капусту — 3 ст. л.,
- лук — 1 шт.,
- яйца — 2 шт.
Для соуса:
- сырой желток — 6 шт.,
- подсолнечное масло — 2 ст.л.,
- уксус — 1/3 ст.,
- сахар — 2 ст.л.,
- горчица — по вкусу.
Яйца и все овощи, кроме лука, нужно отварить, измельчить и добавить к нарезанному ломтиками мясу. Соленые или маринованные огурцы можно дополнить свежими. После всыпьте капусту, яйца и мелко порубленный лук.
Далее можно приступать к приготовлению соуса. Все ингредиенты необходимо смешать в отдельной миске и заправить им салат, пишет автор блога на портале Easycooks.livejournal.
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