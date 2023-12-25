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Такой винегрет вы еще не пробовали: рецепт времен дореволюционной России

Такой винегрет вы еще не пробовали: рецепт времен дореволюционной России
Как готовили винегрет в XVIII - XX веках

Считался не салатом, а полноценным холодным блюдом.

Современный рецепт винегрета появился в СССР. Список ингредиентов для салата весьма невелик, но так было не всегда. В кулинарных книгах XVIII - XX веков присутствует совершенно другой рецепт с отварной говядиной. В те времена винегрет даже не относился к салатам. Его считали полноценным холодным блюдом.

Для приготовления использовали:

  • мясо говядины или дикой птицы — 200 г,
  • свеклу — 1 шт.,
  • картофель — 3 шт.,
  • соленые огурцы — 2 шт.,
  • квашеную капусту — 3 ст. л.,
  • лук — 1 шт.,
  • яйца — 2 шт.

Для соуса:

  • сырой желток — 6 шт.,
  • подсолнечное масло — 2 ст.л.,
  • уксус — 1/3 ст.,
  • сахар — 2 ст.л.,
  • горчица — по вкусу.

Яйца и все овощи, кроме лука, нужно отварить, измельчить и добавить к нарезанному ломтиками мясу. Соленые или маринованные огурцы можно дополнить свежими. После всыпьте капусту, яйца и мелко порубленный лук.

Далее можно приступать к приготовлению соуса. Все ингредиенты необходимо смешать в отдельной миске и заправить им салат, пишет автор блога на портале Easycooks.livejournal.

Источник фото: KamranAydinov/ freepik

Общество Рецепты Кулинария
25 декабря 2023 12:30
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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