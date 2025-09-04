Любовь, власть и тайны: кем же на самом деле была Матильда Кшесинская

С одной стороны, она была прекрасной балериной, а с другой — умело использовать личные связи для карьерного роста.

В далеком 1890 году на выпускном спектакле Императорского театрального училища в Санкт-Петербурге произошло необычное явление.

17-летняя полька Матильда Кшесинская исполнила балетную вариацию и привлекла внимание царской семьи. В тот вечер наследник престола Николай записал в дневнике: «Положительно влюбился в Кшесинскую».

Родословная и начало пути

Матильда Кшесинская родилась в 1872 году в семье польских аристократов, давно живших в России. Ее отец — солист Мариинского театра, мать — балерина.

Она поступила в Императорское театральное училище. Знаменитый балетмейстер Мариус Петипа говорил: «Кшесинская танцевала не ногами, а глазами».

Роман с наследником престола

После спектакля Николай не смог отвести взгляд от Матильды. Они начали тайно встречаться, несмотря на строгий протокол двора.

Матильда вела себя осторожно и скромно. Она не афишировала отношения и пользовалась поддержкой будущего императора: она даже подарил ей особняк.

Но в 1894 году Николай обручился с принцессой Алисой Гессенской. Их отношения с Матильдой заканчиваются. Это был первый, но очень запоминающийся этап в жизни балерины, пишет Вокруг света.

Любовь к великим князьям и ее дом на Кронверкском

На этом история не закончилась. Кшесинская быстро вошла в другой круг высших лиц. Ей покровительствовал великий князь Сергей Михайлович — дядя Николая II.

Дом балерины был культурным центром жизни Петербурга. Здесь собирались знаменитые музыканты, актеры и художники.

И тогда у нее начались отношения с великим князем Андреем Владимировичем, пишет 24smi.org.

Власть на сцене и влияние на кулисы

К началу XX века Кшесинская превратилась в настоящую «теневую императрицу» русской балета. Она сама выбирала себе роли и партнеров, сообщает labocadance.ru.

Интересно, что Матильда почти не выступала за границей с императорской труппой, а гастролировала под своим именем, получая баснословные гонорары.

Мама и женщина с силой судьбой

В 1902 году у нее родился сын Владимир. Отец ребенка был засекречен — кто-то говорил про Сергея Михайловича, кто-то про Андрея Владимировича.

В эмиграции Кшесинская призналась, что отец — Андрей. В 1921-м они поженились и получили княжеский титул, Николай II уже давно был мертв.

Революция и эмиграция

Февральская революция 1917 года прекрасно показала, как непостоянна может быть судьба. Большевики захватили ее особняк и устроили там штаб.

Она с сыном бежала сначала в Кисловодск, потом через Константинополь — во Францию. Сергей Михайлович был расстрелян большевиками, а Андрей Владимирович чудом спасся.

Жизнь после России и наследие

В Париже Кшесинская открыла балетную школу, преподавала и воспитывала молодых танцоров до глубокой старости — до 86 лет. Она пережила всех своих близких и участников той эпохи.

Умерла в 1971 году, чуть не дожила до ста лет.