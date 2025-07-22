Тайцы: усадьба, которую могли бы знать все, или грустная история «несостоявшегося» Петергофа

Как известно, на один написанный рассказ приходится с десяток нерассказанных историй. На один реализованный проект — десять перспективных задумок. Так же и с парками и усадьбами.

В Петергоф, Павловск, Пушкин ежедневно приезжают сотни, в разгар туристического сезона тысячи человек.

А рядом с этими пользующимися всемирной известностью ансамблями есть много полузабытых и зачастую заброшенных исторических памятников, которые могли бы стать такими же, но судьба распорядилась иначе.

Одним из таких «несостоявшихся» объектов является расположенная в поселке Тайцы Гатчинского района Ленинградской области усадьба Демидовых.

Арап Петра: портрет не Высоцкого, а человека эпохи

Впрочем, известность Тайцы получили до выкупа Демидовыми, ведь частью местных земель владел легендарный арап Петра Великого, Абрам (Ибрагим) Ганнибал.

Об этом персонаже русской истории мы знаем в основном по фильму Александра Митты «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

Благодаря харизме Владимира Высоцкого, привнесшего со сценических подмостков в образ африканского сподвижника первого российского императора гамлетовские черты, перед нами предстает крайне симпатичный, совестливый гражданин.

На оригинал созданный Владимиром Семеновичем образ походит так же мало, как европейские черты лица актера на африканские.

Бывший заложником в Константинополе сын эфиопского (по одной из версий) князя, выкупленный российским послом и привезенный в Петербург, представлял собой типичное дитя своего века с доппоправкой на специфическое региональное воспитание.

Карьера и семья: жизнь арапа в России

Как пишет канал "Прогулки с книгой: путешествуем и читаем", продемонстрировав недюжинные способности и умело используя свою известность приближенного Петра, он построил хорошую военную карьеру.

Возвратившись ко двору, Абрам Петрович женился во второй раз на Кристине-Регине фон Шеберг из семьи остзейских дворян, подарившей Ганнибалу 11 детей.

Любопытно, на уроках литературы школьникам все уши прожужжали, что Пушкин был правнуком южноафриканского жителя, но вот про то, что он на такую же долю крови швед, не говорили ни разу.

Тайцы: эпизод в жизни арапа

В истории малой таицкой мызы Абрам Петрович проявился мельком, приобретя ее в 1767 году у потомков адмирала Головина (предков того же Пушкина по отцовской линии).

Покупка эта оказалась, впрочем, лишь «довеском» к приобретенной до этого у потомков адмирала Апраксина имения Суйда, расположенной двумя десятками километров южнее.

Так, вместо блестящей карьеры при дворе сподвижник Петра предпочел жизнь землевладельца.

Он осел в Суйде, где рачительно вел хозяйство, выращивал картофель и дожил до 85 лет, превратившись в образцового помещика. Такова судьба выходца из Африки, ставшего частью русской истории и предком Александра Пушкина.