«Театральная» снова в переделке: где на самом деле застряло петербургское метро

В Петербурге снова меняют планы вокруг станции метро «Театральная». Городские власти решили скорректировать проект планировки территории, и это снова меняет сроки и определяет будущее строительство.
История у этой станции уже длинная. О ней говорят не первый год, место для вывода вестибюлей подбирают и пересматривают уже не раз.
Саначала называли участок на Театральной площади и Лермонтовском проспекте.
Почему проект снова правят
Сейчас власти хотят изменить сам проект планирования территории под вестибюлем. В документе указаны не только новые характеристики объектов, но и корректировка участка, а также исправление технических ошибок.
Внесение изменений отвели срок до 6 октября 2027 года.
Если говорить по-простому, стройку хотят подстроить под новые условия. Это означает, что прежняя схема уже не устраивает всех участников процесса.
Такие переделки обычно заключаются в новых соглашениях и могут отложить начало работ.
Где может появиться выход
Судя по более ранним публикациям для «Театральной» рассмотрела несколько моментов вывода. Одним из вариантов был подземный вестибюль на Театральной площади, рядом с заправкой.
Другой вариант — наземный выход на место Дома быта на Лермонтовском проспекте.
Именно эти точки власти раньше назывались наиболее удобными. Главный плюс в том, что рядом нет плотной жилой застройки, а это значит, что работу проще вести и меньше рисков для жителей.
Теперь появилась информация, что вестибюль станции метро «Театральная» появится на месте бассейна НГУ физкультуры, спорта и здоровья им. Лесгафта, сообщает "Фонтанка"
Почему эта тема важна
«Театральная» — один из самых обсуждаемых вопросов в Петербурге. Люди ждут ее давно. Поезда просто проносятся мимо этой станции.
На этом фоне каждое изменение проекта воспринимается особенно остро. Для одних это просто очередная замена, для других — еще один знак, что долгожданное метро снова отодвигается.