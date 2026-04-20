«Театральная» снова в переделке: где на самом деле застряло петербургское метро

В Петербурге снова меняют планы вокруг станции метро «Театральная». Городские власти решили скорректировать проект планировки территории, и это снова меняет сроки и определяет будущее строительство.

История у этой станции уже длинная. О ней говорят не первый год, место для вывода вестибюлей подбирают и пересматривают уже не раз.

Почему проект снова правят

Сейчас власти хотят изменить сам проект планирования территории под вестибюлем. В документе указаны не только новые характеристики объектов, но и корректировка участка, а также исправление технических ошибок.

Внесение изменений отвели срок до 6 октября 2027 года.

Если говорить по-простому, стройку хотят подстроить под новые условия. Это означает, что прежняя схема уже не устраивает всех участников процесса.

Такие переделки обычно заключаются в новых соглашениях и могут отложить начало работ.

Где может появиться выход

Судя по более ранним публикациям для «Театральной» рассмотрела несколько моментов вывода. Одним из вариантов был подземный вестибюль на Театральной площади, рядом с заправкой.

Другой вариант — наземный выход на место Дома быта на Лермонтовском проспекте.

Именно эти точки власти раньше назывались наиболее удобными. Главный плюс в том, что рядом нет плотной жилой застройки, а это значит, что работу проще вести и меньше рисков для жителей.

Теперь появилась информация, что вестибюль станции метро «Театральная» появится на месте бассейна НГУ физкультуры, спорта и здоровья им. Лесгафта, сообщает "Фонтанка"

Почему эта тема важна

«Театральная» — один из самых обсуждаемых вопросов в Петербурге. Люди ждут ее давно. Поезда просто проносятся мимо этой станции.