«Телеги» не будет: Минцифры опубликовало список сайтов, которые останутся работать даже без мобильного интернета

Опубликовано: 15 сентября 2025 14:00
человек ловит Сеть
Фото: Городовой.ру

Заглушенная Сеть им скоро будет ни по чем.

Минцифры подготовило список цифровых платформ и сайтов, которые будут доступны в России даже при полном отключении мобильного интернета. Документ уже опубликован, и в нём оказались как государственные сервисы, так и крупные коммерческие площадки.

Согласно данным, в «белый список» вошли:

  • Все государственные сайты, включая Госуслуги, портал электронного дистанционного голосования и выборов, а также платформы обратной связи;

  • Сервисы «Яндекса»;

  • Соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

  • Маркетплейсы Ozon и Wildberries;

  • Онлайн-банкинг Сбербанка, Альфа-Банка, Т-Банка, Газпромбанка и Национальной системы платёжных карт (НСПК);

  • Личные кабинеты операторов МТС, МегаФона, Т2 (Tele2) и Билайна;

  • Сервисы Mail.ru и Дзен;

  • Avito;

  • Видеоплатформы Rutube и Кинопоиск;

  • Онлайн-карты 2GIS;

  • Сайт сети магазинов «Магнит».

Эксперты подчёркивают, что список пока не окончательный — его планируют расширять, включая дополнительные площадки, которые будут считаться критически важными для пользователей и бизнеса.

Отдельно стоит отметить, что среди разрешённых ресурсов нет популярных зарубежных сервисов, включая Telegram, YouTube и прочих. В случае полного отключения мобильного интернета доступ будет возможен только к платформам, находящимся в «белом списке».

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
