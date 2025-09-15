«Телеги» не будет: Минцифры опубликовало список сайтов, которые останутся работать даже без мобильного интернета

Минцифры подготовило список цифровых платформ и сайтов, которые будут доступны в России даже при полном отключении мобильного интернета. Документ уже опубликован, и в нём оказались как государственные сервисы, так и крупные коммерческие площадки.
Согласно данным, в «белый список» вошли:
-
Все государственные сайты, включая Госуслуги, портал электронного дистанционного голосования и выборов, а также платформы обратной связи;
-
Сервисы «Яндекса»;
-
Соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
-
Маркетплейсы Ozon и Wildberries;
-
Онлайн-банкинг Сбербанка, Альфа-Банка, Т-Банка, Газпромбанка и Национальной системы платёжных карт (НСПК);
-
Личные кабинеты операторов МТС, МегаФона, Т2 (Tele2) и Билайна;
-
Сервисы Mail.ru и Дзен;
-
Avito;
-
Видеоплатформы Rutube и Кинопоиск;
-
Онлайн-карты 2GIS;
-
Сайт сети магазинов «Магнит».
Эксперты подчёркивают, что список пока не окончательный — его планируют расширять, включая дополнительные площадки, которые будут считаться критически важными для пользователей и бизнеса.
Отдельно стоит отметить, что среди разрешённых ресурсов нет популярных зарубежных сервисов, включая Telegram, YouTube и прочих. В случае полного отключения мобильного интернета доступ будет возможен только к платформам, находящимся в «белом списке».