Городовой / Город / Тень 2003-го у стен Смольного: члена «Малышевской» банды обвиняют в попытке подрыва автомобиля
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Опубликовано: 26 декабря 2025 08:45
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый по делу о попытке взрыва автомобиля у Смольного.

В Петербурге задержали участника Малышевской преступной группы, который, как выяснили следователи, 22 года назад пытался осуществить взрыв у административного здания с целью убийства мужчины.

По информации объединённой пресс-службы городских судов, Октябрьский суд принял решение заключить его под стражу до 23 февраля 2026 года. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и пунктам «е, ж» части 2 статьи 105 УК России — в покушении на убийство.

Следствие установило, что летом и осенью 2003 года банда организовала ликвидацию трёх человек, а затем попыталась совершить убийство ещё одного мужчины.

В октябре того же года обвиняемый вместе с сообщниками разместил самодельное взрывное устройство на припаркованный Mercedes G500L. Автомобиль находился неподалёку от Смольного, и целью преступников был взрыв машины.

Попытка не была доведена до конца: прохожий увидел подозрительные действия и помешал завершить установку механизма.

Один из участников группы испугался разоблачения и скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов своевременно обезвредили взрывное устройство, однако тогда задержать подозреваемого не удалось.

Спустя более двух десятилетий, 24 декабря 2025 года, мужчину задержали и предъявили обвинение. На судебном заседании свою вину он отрицал и выразил несогласие с требованием следствия избрать ему меру пресечения в виде ареста. Несмотря на это, суд постановил заключить его под стражу до конца зимы 2026 года.

