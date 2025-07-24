Граф, роковая дама и дачный рай: какими были романтика и архитектура петербургской Лахты начала XX века

23 июля отмечается неофициальный праздник — День дачника, и этот день заставляет взглянуть в прошлое Лахты на то время, когда здесь рождался настоящий дачный образ жизни.

Все началось с удивительной и непростой любви графа Александра Стенбок-Фермора и его избранницы Ольги.

Сам граф, наследник огромного состояния, стал обладателем Лахтинской мызы и прилегающих земель в 1896 году, унаследовав владения от отца.

Но судьба сложилась так, что сердце его пленила Ольга Платоновна Ножикова — личность, которую высший свет не спешил признавать.

Как вспоминает младший научный сотрудник исторического направления:

«мать Стенбока страшно боялась, что любовь сына разрушит наследство, и даже добилась императорской опеки».

Однако влюбленные не сломались: под покровом войны венчались на дальних рубежах Российской империи.

Как граф Стенбок-Фермор и Ольга создали первый дачный рай

Желание графа создать купальную местность неподалеку от столицы воплотилось в проект «Анонимного общества Лахта»:

«Граф предоставил право на участок в триста сорок десятин, чтобы разбить дачные поселения», — говорят архивы и документы того времени.

Так возникли поселки с разговорами о теннисе, летних театрах и гольфе — Ольгино, Александровка и Владимировка.

Планировка этих поселков отличалась осторожной продуманностью — широкие улицы, прямые проспекты, густые сосновые леса, песчаные террасы, напоминавшие Васильевский остров.

Как сообщает «Лахта Центр», нены на участки были доступны чиновникам и интеллигенции, что способствовало уникальному сплаву культурных и общественных слоев.

Архитектура и лица, создававшие дух Лахты

Много внимания уделялось индивидуальному проектированию дач — здесь отметились известные архитекторы того времени: Лев Шишко, Андрей Вайтенс и Георгий Гинц.

Дачи чаще всего отражали черты северного модерна — образцом стиля считается дача Карла Шредера в Александровской, а рядом — купеческий терем Чубанова.

В Ольгино сохранились дома нотариуса Дрожжина с электрическими фонарями и телефонной сетью, архитектурные изыски Вайтенса на Лесной улице.

Кстати, в одном из этих домов в 1921 году жил Корней Чуковский и написал «Тараканище» — стихотворение, которое до сих пор радует детей.

Лахтинский перекресток знаменитостей — спорт, литература, искусство

Лахту полюбили выдающиеся люди: контр-адмирал Петров, академики Шарлемань и Зичи, поэты и композиторы.

Среди центров притяжения — теннисный клуб «Клеверный листок» Вольдемара Шауба, станция Общества спасания на водах, основанная дачниками, и Лахтинское общество парусного плавания.

В 1930-е в доме мастера фортепиано Шалька возник Дом творчества Союза композиторов, где останавливались Исаак Дунаевский и Леонид Утесов, играя в шахматы и черпая вдохновение.

Летним вечером в Лахте не редкость было встретить разговоры о кино — ведь знаменитые «Веселые ребята» появились именно тогда и тут.

Лахтинская дачная жизнь — живое наследие на берегу Финского залива

Стоит подчеркнуть, что Лахтинская дача была не только местом отдыха, но и живым культурным центром, где переплетались романтика, творчество, спорт и архитектура.

Сегодня сохранившиеся дома и парки дают возможность прикоснуться к той атмосфере, в которой жили и любили люди начала XX века.

История Лахтинских дачников — это не просто строки в летописях, а яркий рассказ о том, как любовь и мечты создавали пространство для жизни и вдохновения — то, что по-прежнему привлекает и летом наполняет ветры соснового леса терпкими ароматами.