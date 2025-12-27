Городовой / Город / Теперь по инструкции: Минпросвещения расписало, как учителю вести себя в конфликте с учеником
Опубликовано: 27 декабря 2025 19:42
Совет Минпросвещения России утвердил инструкцию для педагогов по действиям в случае агрессивного поведения.

Министерство просвещения Российской Федерации представило новое методическое пособие для учителей, в котором приводятся рекомендации по действиям в конфликтных ситуациях с учениками. Авторы документа освещают возможные источники агрессивного поведения, дают определение профессиональной позиции педагога и приводят последовательность шагов для оценки сложных случаев. Особое место уделяется советам по реагированию в случае непосредственной физической угрозы.

В инструкциях приведены рекомендации, которые могут помочь педагогам снизить эмоциональное напряжение, вывести обсуждение за рамки урока, а также организовать профилактические меры среди учеников. Методические указания сопровождаются перечнем ключевых принципов поведения для педагогов, сталкивающихся с проявлениями агрессии со стороны учащихся. Документ подробно описывает, как вести себя, если возникает риск нападения.

Необходимо отметить, что актуализация подобных рекомендаций связана с рядом происшествий в учебных заведениях. Так, утром 15 декабря в Санкт-Петербурге ученик напал на учительницу математики школы №191 Красногвардейского района. Следственные органы сообщили, что подросток нанёс педагогу несколько ножевых ранений.

Задержанному избрали меру пресечения в виде ареста, и теперь он встретит Новый год в следственном изоляторе. Уже на следующий день, 16 декабря, в одной из школ города Одинцово Московской области произошёл ещё один тяжёлый инцидент: девятиклассник с ножом причинил ранения трём людям и лишил жизни ученика начальных классов.

В Министерстве просвещения подчеркивают, что разработка новых инструкций продиктована необходимостью обезопасить образовательный процесс и обеспечить профессиональную поддержку для учителей, вынужденных работать в нестабильных условиях. Руководство призвано стать подспорьем для предотвращения конфликтов и защиты педагогов в экстренных ситуациях. В социальных сетях образовательное сообщество уже обсуждает эффективность предлагаемых мер.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
