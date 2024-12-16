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Теплые глэмпинги в Финском заливе: недорогие, с бассейнами, номерами-каютами и личными пляжами

16 декабря 2024 08:01
Теплые глэмпинги в Финском заливе: недорогие, с бассейнами, номерами-каютами и личными пляжами
Теплые глэмпинги в Финском заливе: недорогие, с бассейнами, номерами-каютами и личными пляжами
Фото Городовой.ру

Собрали информацию из открытых источников.

Финский залив — идеальное место для коротких поездок из Санкт-Петербурга. Здесь можно насладиться природой, попробовать водные виды спорта или просто расслабиться в уютных гостиницах. Мы подобрали 16 вариантов для бюджетного отдыха с ценами до 8000 рублей за ночь.

Лучшие отели на Финском заливе

Wind Hunters Station

  • Особенности: кемпинг с прозрачными сферами, домами на дереве и шатрами. Аренда снаряжения для кайтсерфинга, сапбордов и каяков.
  • Адрес: Сосновый Бор.
  • Цена: от 3000 ₽/сутки.
  • Оценка: 4.9 на «Яндекс.Картах».

«Дубки»

  • Особенности: три корпуса в скандинавском стиле, сад камней, детская площадка. Тур на каяках и прогулки по необитаемым островам.
  • Адрес: Дубки, 1.
  • Цена: от 4800 ₽/сутки.
  • Оценка: 4.9.

«Домик у причала»

  • Особенности: спа-зона с бассейном и сауной, ресторан. Рядом пляж и Большой Меншиковский дворец.
  • Адрес: Ломоносов, наб. Сидоровского канала, 3.
  • Цена: от 5000 ₽/сутки.
  • Оценка: 4.8.

«Янтарный берег»

  • Особенности: деревянные коттеджи в заказнике «Лебяжий». Возможность посетить форт «Красная Горка».
  • Адрес: Лебяженское городское поселение.
  • Цена: от 5000 ₽/сутки.
  • Оценка: 5.0.

Уютные места для отдыха

«Дюны»

  • Особенности: санаторий с возможностью лечебных процедур. Рядом пляж и нудистская зона.
  • Адрес: Сестрорецк, Заречная дорога, 1.
  • Цена: от 5190 ₽/сутки.
  • Оценка: 4.9.

«Лайнер»

  • Особенности: здание в форме корабля, номера-каюты. Рядом памятник природы «Комаровский берег».
  • Адрес: Комарово, Приморское шоссе, 468.
  • Цена: от 5200 ₽/сутки.
  • Оценка: 5.0.

«Кантри»

  • Особенности: номера и коттеджи. Песчаная береговая линия, кафе на территории.
  • Адрес: Сестрорецк, Большая Купальная ул., 28.
  • Цена: от 5300 ₽/сутки.
  • Оценка: 4.6.

«Майтри Кэмп»

  • Особенности: глэмпинг с геокуполами, банями и купелями. Рядом памятник природы «Бухта Желтая».
  • Адрес: мыс Кюренниеми.
  • Цена: от 5400 ₽/сутки.
  • Оценка: 5.0.

Для любителей комфорта

«Хеваа»

  • Особенности: сосновый лес, лодки, велосипеды, сапборды. Размещение в гостевых домах.
  • Адрес: Сосновый Бор, Устьинская ул., 11/2.
  • Цена: от 5995 ₽/сутки.
  • Оценка: 4.9.

«Старая Мельница»

  • Особенности: бассейны, банный комплекс, рестораны. Двухэтажные коттеджи.
  • Адрес: Солнечное, Приморское шоссе, 41-й км.
  • Цена: от 7000 ₽/сутки.
  • Оценка: 5.0.

«Репинская»

  • Особенности: 150 номеров, спортивный прокат. Рядом Чудный пляж и кафе.
  • Адрес: Репино, Приморское шоссе, 428.
  • Цена: от 7200 ₽/сутки.
  • Оценка: 4.7.

«Дом у залива»

  • Особенности: коттеджи в скандинавском стиле, беседки, мангалы. В аренду — сапборды и велосипеды.
  • Адрес: Приветнинская.
  • Цена: от 7375 ₽/сутки.
  • Оценка: 5.0.

«Терийоки клуб»

  • Особенности: два бассейна, хаммам, сауна. Рядом Зеленогорский ПКиО.
  • Адрес: Зеленогорск, Гаванная ул., 1.
  • Цена: от 5995 ₽/сутки.
  • Оценка: 5.0.

Дополнительные варианты

  • «Кандикюля» (Сосновый Бор): от 2900 ₽.
  • «Белая чайка» (Озерки): от 3500 ₽.
  • «Гелиос-отель» (Зеленогорск): от 7200 ₽.

Отдых на Финском заливе порадует своей доступностью, природной красотой и разнообразием вариантов. Выбирайте то, что подходит именно вам!

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Туризм
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