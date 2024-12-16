Теплые глэмпинги в Финском заливе: недорогие, с бассейнами, номерами-каютами и личными пляжами

Финский залив — идеальное место для коротких поездок из Санкт-Петербурга. Здесь можно насладиться природой, попробовать водные виды спорта или просто расслабиться в уютных гостиницах. Мы подобрали 16 вариантов для бюджетного отдыха с ценами до 8000 рублей за ночь.
Лучшие отели на Финском заливе
Wind Hunters Station
- Особенности: кемпинг с прозрачными сферами, домами на дереве и шатрами. Аренда снаряжения для кайтсерфинга, сапбордов и каяков.
- Адрес: Сосновый Бор.
- Цена: от 3000 ₽/сутки.
- Оценка: 4.9 на «Яндекс.Картах».
«Дубки»
- Особенности: три корпуса в скандинавском стиле, сад камней, детская площадка. Тур на каяках и прогулки по необитаемым островам.
- Адрес: Дубки, 1.
- Цена: от 4800 ₽/сутки.
- Оценка: 4.9.
«Домик у причала»
- Особенности: спа-зона с бассейном и сауной, ресторан. Рядом пляж и Большой Меншиковский дворец.
- Адрес: Ломоносов, наб. Сидоровского канала, 3.
- Цена: от 5000 ₽/сутки.
- Оценка: 4.8.
«Янтарный берег»
- Особенности: деревянные коттеджи в заказнике «Лебяжий». Возможность посетить форт «Красная Горка».
- Адрес: Лебяженское городское поселение.
- Цена: от 5000 ₽/сутки.
- Оценка: 5.0.
Уютные места для отдыха
«Дюны»
- Особенности: санаторий с возможностью лечебных процедур. Рядом пляж и нудистская зона.
- Адрес: Сестрорецк, Заречная дорога, 1.
- Цена: от 5190 ₽/сутки.
- Оценка: 4.9.
«Лайнер»
- Особенности: здание в форме корабля, номера-каюты. Рядом памятник природы «Комаровский берег».
- Адрес: Комарово, Приморское шоссе, 468.
- Цена: от 5200 ₽/сутки.
- Оценка: 5.0.
«Кантри»
- Особенности: номера и коттеджи. Песчаная береговая линия, кафе на территории.
- Адрес: Сестрорецк, Большая Купальная ул., 28.
- Цена: от 5300 ₽/сутки.
- Оценка: 4.6.
«Майтри Кэмп»
- Особенности: глэмпинг с геокуполами, банями и купелями. Рядом памятник природы «Бухта Желтая».
- Адрес: мыс Кюренниеми.
- Цена: от 5400 ₽/сутки.
- Оценка: 5.0.
Для любителей комфорта
«Хеваа»
- Особенности: сосновый лес, лодки, велосипеды, сапборды. Размещение в гостевых домах.
- Адрес: Сосновый Бор, Устьинская ул., 11/2.
- Цена: от 5995 ₽/сутки.
- Оценка: 4.9.
«Старая Мельница»
- Особенности: бассейны, банный комплекс, рестораны. Двухэтажные коттеджи.
- Адрес: Солнечное, Приморское шоссе, 41-й км.
- Цена: от 7000 ₽/сутки.
- Оценка: 5.0.
«Репинская»
- Особенности: 150 номеров, спортивный прокат. Рядом Чудный пляж и кафе.
- Адрес: Репино, Приморское шоссе, 428.
- Цена: от 7200 ₽/сутки.
- Оценка: 4.7.
«Дом у залива»
- Особенности: коттеджи в скандинавском стиле, беседки, мангалы. В аренду — сапборды и велосипеды.
- Адрес: Приветнинская.
- Цена: от 7375 ₽/сутки.
- Оценка: 5.0.
«Терийоки клуб»
- Особенности: два бассейна, хаммам, сауна. Рядом Зеленогорский ПКиО.
- Адрес: Зеленогорск, Гаванная ул., 1.
- Цена: от 5995 ₽/сутки.
- Оценка: 5.0.
Дополнительные варианты
- «Кандикюля» (Сосновый Бор): от 2900 ₽.
- «Белая чайка» (Озерки): от 3500 ₽.
- «Гелиос-отель» (Зеленогорск): от 7200 ₽.