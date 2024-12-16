Теплые глэмпинги в Финском заливе: недорогие, с бассейнами, номерами-каютами и личными пляжами

Финский залив — идеальное место для коротких поездок из Санкт-Петербурга. Здесь можно насладиться природой, попробовать водные виды спорта или просто расслабиться в уютных гостиницах. Мы подобрали 16 вариантов для бюджетного отдыха с ценами до 8000 рублей за ночь.

Лучшие отели на Финском заливе

Wind Hunters Station

Особенности: кемпинг с прозрачными сферами, домами на дереве и шатрами. Аренда снаряжения для кайтсерфинга, сапбордов и каяков.

кемпинг с прозрачными сферами, домами на дереве и шатрами. Аренда снаряжения для кайтсерфинга, сапбордов и каяков. Адрес: Сосновый Бор.

Сосновый Бор. Цена: от 3000 ₽/сутки.

от 3000 ₽/сутки. Оценка: 4.9 на «Яндекс.Картах».

«Дубки»

Особенности: три корпуса в скандинавском стиле, сад камней, детская площадка. Тур на каяках и прогулки по необитаемым островам.

три корпуса в скандинавском стиле, сад камней, детская площадка. Тур на каяках и прогулки по необитаемым островам. Адрес: Дубки, 1.

Дубки, 1. Цена: от 4800 ₽/сутки.

от 4800 ₽/сутки. Оценка: 4.9.

«Домик у причала»

Особенности: спа-зона с бассейном и сауной, ресторан. Рядом пляж и Большой Меншиковский дворец.

спа-зона с бассейном и сауной, ресторан. Рядом пляж и Большой Меншиковский дворец. Адрес: Ломоносов, наб. Сидоровского канала, 3.

Ломоносов, наб. Сидоровского канала, 3. Цена: от 5000 ₽/сутки.

от 5000 ₽/сутки. Оценка: 4.8.

«Янтарный берег»

Особенности: деревянные коттеджи в заказнике «Лебяжий». Возможность посетить форт «Красная Горка».

деревянные коттеджи в заказнике «Лебяжий». Возможность посетить форт «Красная Горка». Адрес: Лебяженское городское поселение.

Лебяженское городское поселение. Цена: от 5000 ₽/сутки.

от 5000 ₽/сутки. Оценка: 5.0.

Уютные места для отдыха

«Дюны»

Особенности: санаторий с возможностью лечебных процедур. Рядом пляж и нудистская зона.

санаторий с возможностью лечебных процедур. Рядом пляж и нудистская зона. Адрес: Сестрорецк, Заречная дорога, 1.

Сестрорецк, Заречная дорога, 1. Цена: от 5190 ₽/сутки.

от 5190 ₽/сутки. Оценка: 4.9.

«Лайнер»

Особенности: здание в форме корабля, номера-каюты. Рядом памятник природы «Комаровский берег».

здание в форме корабля, номера-каюты. Рядом памятник природы «Комаровский берег». Адрес: Комарово, Приморское шоссе, 468.

Комарово, Приморское шоссе, 468. Цена: от 5200 ₽/сутки.

от 5200 ₽/сутки. Оценка: 5.0.

«Кантри»

Особенности: номера и коттеджи. Песчаная береговая линия, кафе на территории.

номера и коттеджи. Песчаная береговая линия, кафе на территории. Адрес: Сестрорецк, Большая Купальная ул., 28.

Сестрорецк, Большая Купальная ул., 28. Цена: от 5300 ₽/сутки.

от 5300 ₽/сутки. Оценка: 4.6.

«Майтри Кэмп»

Особенности: глэмпинг с геокуполами, банями и купелями. Рядом памятник природы «Бухта Желтая».

глэмпинг с геокуполами, банями и купелями. Рядом памятник природы «Бухта Желтая». Адрес: мыс Кюренниеми.

мыс Кюренниеми. Цена: от 5400 ₽/сутки.

от 5400 ₽/сутки. Оценка: 5.0.

Для любителей комфорта

«Хеваа»

Особенности: сосновый лес, лодки, велосипеды, сапборды. Размещение в гостевых домах.

сосновый лес, лодки, велосипеды, сапборды. Размещение в гостевых домах. Адрес: Сосновый Бор, Устьинская ул., 11/2.

Сосновый Бор, Устьинская ул., 11/2. Цена: от 5995 ₽/сутки.

от 5995 ₽/сутки. Оценка: 4.9.

«Старая Мельница»

Особенности: бассейны, банный комплекс, рестораны. Двухэтажные коттеджи.

бассейны, банный комплекс, рестораны. Двухэтажные коттеджи. Адрес: Солнечное, Приморское шоссе, 41-й км.

Солнечное, Приморское шоссе, 41-й км. Цена: от 7000 ₽/сутки.

от 7000 ₽/сутки. Оценка: 5.0.

«Репинская»

Особенности: 150 номеров, спортивный прокат. Рядом Чудный пляж и кафе.

150 номеров, спортивный прокат. Рядом Чудный пляж и кафе. Адрес: Репино, Приморское шоссе, 428.

Репино, Приморское шоссе, 428. Цена: от 7200 ₽/сутки.

от 7200 ₽/сутки. Оценка: 4.7.

«Дом у залива»

Особенности: коттеджи в скандинавском стиле, беседки, мангалы. В аренду — сапборды и велосипеды.

коттеджи в скандинавском стиле, беседки, мангалы. В аренду — сапборды и велосипеды. Адрес: Приветнинская.

Приветнинская. Цена: от 7375 ₽/сутки.

от 7375 ₽/сутки. Оценка: 5.0.

«Терийоки клуб»

Особенности: два бассейна, хаммам, сауна. Рядом Зеленогорский ПКиО.

два бассейна, хаммам, сауна. Рядом Зеленогорский ПКиО. Адрес: Зеленогорск, Гаванная ул., 1.

Зеленогорск, Гаванная ул., 1. Цена: от 5995 ₽/сутки.

от 5995 ₽/сутки. Оценка: 5.0.

Дополнительные варианты

«Кандикюля» (Сосновый Бор): от 2900 ₽.

(Сосновый Бор): от 2900 ₽. «Белая чайка» (Озерки): от 3500 ₽.

(Озерки): от 3500 ₽. «Гелиос-отель» (Зеленогорск): от 7200 ₽.

Отдых на Финском заливе порадует своей доступностью, природной красотой и разнообразием вариантов. Выбирайте то, что подходит именно вам!