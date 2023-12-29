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Точно сбудется: вот как правильно загадать желание на Новый год

Точно сбудется: вот как правильно загадать желание на Новый год
Как правильно загадать новогоднее желание

Есть одно стоп-слово.

Если ваши новогодние желание из года в год не сбываются, возможно, вы просто загадываете их неправильно. Чтобы наконец переломить ситуацию, стоит учесть некоторые нюансы праздничного таинства.

Психолог Юлия Керецман советует в первую очередь определиться с четкой формулировкой. Чтобы Дед Мороз исполнил желание, оно не должно быть абстрактным.

Кроме того, важно избегать отрицательных элементов. Наше подсознание просто-напросто не воспринимает частицу «не», уверена специалист.

«Когда вы говорите себе: "Не думай о большой черной обезьяне!", то, скорее всего вы в первую очередь о ней и подумаете. Это же происходит и с нашими желаниями», — пояснила эксперт в беседе с порталом Sport-express.

Источник фото: KamranAydinov/Freepik

Общество Праздники
29 декабря 2023 10:00
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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