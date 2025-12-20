Городовой / Общество / «Тоннель» с Боярской оказался пародией на сканди-детектив: сериал, в котором каждый житель Петербурга видит грубые ляпы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Помните ли вы легенды и поверья о памятниках Петербурга? Проверьте свои знания с помощью интересного теста Общество
Готовим гречку правильно: никакой возни с тарелкой у мойки больше нет - варю так, что шелуха не прилипает Полезное
Дворцовая площадь вспыхнула огнями: Дед Мороз торжественно зажёг ёлку Город
Почему крест на Казанском соборе стоит «боком»: архитектурный компромисс Петербурга, который заметили не все Город
Найти елочную игрушку, получить «Новогоднюю почту» на Дворцовой: главные зимние ярмарки Петербурга открывают двери Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

«Тоннель» с Боярской оказался пародией на сканди-детектив: сериал, в котором каждый житель Петербурга видит грубые ляпы

Опубликовано: 20 декабря 2025 20:00
Боярская
«Тоннель» с Боярской оказался пародией на сканди-детектив: сериал, в котором каждый житель Петербурга видит грубые ляпы
Кадр из сериала «Тоннель»

Проект интригует, но эти ошибки непростительны.

На экраны вышла новая криминальная драма «Тоннель» с Елизаветой Боярской. Сюжет о работнице таможни, которую шантажом втягивают в контрабанду через российско-финскую границу, казался многообещающим.

Однако петербургские зрители, для которых финское направление особенно близко, стали главными критиками проекта. Они-то и поняли, в чём его ключевая неубедительность.

Почему сериал не «зашёл» зрителям, особенно в Петербурге

Основная претензия не к актёрской игре (Боярскую многие хвалят), а к фальшивой реальности, которую создали авторы. Действие строится вокруг активного контрабандного трафика через российско-финляндскую границу.

Для жителей Северо-Запада, особенно Петербурга, это выглядит как насмешка: граница закрыта уже третий год, и все об этом знают. Такой сюжетный ход не добавляет остроты, а, наоборот, вырывает историю из современного контекста, превращая её в нелепую фантазию.

Попытки сымитировать Финляндию на подмостках Петербурга и Ленобласти также не убедили. Вместо узнаваемых локаций Суоми зритель видит российских актёров с финскими именами и пейзажи, которые не обманут того, кто хоть раз бывал за рубежом.

Это не «скандинавский нуар», а его бледная и бюджетная копия. Отсутствие настоящих финских видов и общих планов сводит экшен к бесконечным диалогам в интерьерах.

Что ещё не устроило зрителей

Растянутый сюжет: интрига с похищенным мужем и семейной тайной тонет в массе бытовых и незначительных сцен. Погони и экшн, судя по всему, остались за кадром из-за экономии.

Шаблонность: история честного сотрудника, вынужденного стать преступником, — давно избитый троп. Сериал не предлагает ничего нового, лишь механически повторяет ходы десятков отечественных криминальных драм.

«Тоннель» мог бы стать напряжённой драмой о границах (как географических, так и моральных). Но вместо этого получился проект, который игнорирует очевидную реальность для миллионов потенциальных зрителей. Для петербуржца особенно странно смотреть про оживлённую границу с Финляндией, которой де-факто нет.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью