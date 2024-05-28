5 блюд, которые стоит отведать туристу в Армении

Оказавшись в Армении, турист обязательно должен познакомиться с местной кухней. А выбор блюд в ней настолько разнообразен, что с непривычки легко растеряться. Вот пять лучших угощений, которые стоит попробовать в первую очередь.

Хоровац

На первый взгляд, хоровац — это всем известный шашлык. Но для армян это не просто жареное мясо. Здесь важен процесс приготовления, который представляет собой целый ритуал.

Готовить хоровац могут только мужчины. Для блюда подойдет любое мясо, будь то говядина, свинина или курица. А обязательным дополнением к нему идут овощи. Можно добавить баклажаны, томаты, перец и даже картофель.

Все начинается с маринования мяса и приготовления специального соуса, с которым будут подавать хоровац. Соус делается из томатов с добавлением чеснока, молотого черного и красного перца, а также пряностей. Когда блюдо запечется, к нему, помимо соуса, обязательно подают свежий лаваш.

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Хаш

Несмотря на то, что блюдо представляет собой сытный мясной суп, едят его, как правило, утром. Для этого местные частенько собираются с близкими и друзьями, чтобы насладиться блюдом вместе.

Готовится хаш весьма непросто: сперва для него нужно почистить говяжьи ножки, затем выдержать их в холодной воде, а после вываривать почти всю ночь. Зато каким наваристым и ароматным получается этот суп — особенно если подавать его с чесноком и кусочком лаваша, который принято крошить в тарелку.

Спас (танапур)

Тем, кто любит блюда полегче, обязательно стоит отведать спас. Это тоже суп, вот только готовится он из мацуна — это молочка, очень напоминающая йогурт. Также в суп добавляют яйца, пшеницу, петрушку или мяту. Такое первое блюдо станет идеальным перекусом в жаркий летний день. Суп хорошо освежает, а его кислинка приятно бодрит.

Хариса

Армянское слово «хариса» переводится как «перемешать это». Название возникло из-за того, что блюдо постоянно перемешивают в процессе готовки, чтобы оно не прилипало ко дну кастрюли. Как и хаш, хариса не так-то просто готовится. Так что если местные будут предлагать угоститься, не отказывайтесь.

Хариса представляет собой густую кашу, как правило, с курицей, но иногда в нее добавляют и баранину. Мясо за это время успевает сильно развариться, поэтому получается очень нежным и практически тает во рту.

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Гата

А на десерт обязательно попробуйте местную сладость под названием «‎гата». Она представляет собой сладкую выпечку с ореховой начинкой. Десерт прекрасно сочетается с чашечкой крепкого армянского кофе или черного чая, пишет портал Enterprise.

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