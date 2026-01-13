Городовой / Полезное / Тот самый молочный суп с вермишелью по советскому ГОСТу: никогда не остывает - кастрюлю лопают за 5 минут
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Первые шаги к экологии в столице дымящих труб: что петербургские медики и технари думали о смоге и грязной воде Учеба
Чертежи, которые стали городом: что построили в Петербурге выпускники Политеха и инженеры начала XX века Учеба
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Тот самый молочный суп с вермишелью по советскому ГОСТу: никогда не остывает - кастрюлю лопают за 5 минут

Опубликовано: 13 января 2026 09:15
 Проверено редакцией
вермишелевый суп
Тот самый молочный суп с вермишелью по советскому ГОСТу: никогда не остывает - кастрюлю лопают за 5 минут
Фото: Городовой.ру

Вкуснятина, и ничего не с пенкой.

Этот молочный суп с вермишелью — настоящий кулинарный символ советского детства. Его неповторимый вкус, знакомый каждому, кто ходил в сад или школу, теперь легко воссоздать дома. Я нашёл тот самый аутентичный рецепт, по которому его готовили в столовых.

Главный секрет правильного супа — выбор вермишели «паутинка» и особый порядок приготовления. Чтобы избежать нелюбимой многими пенки, вермишель сначала отваривают в воде, и только потом добавляют предварительно подогретое молоко. В конце обязательно кладут кусочек сливочного масла — оно придаёт блюду необходимую нежность и аромат.

Для приготовления понадобится: 500 мл молока, 250 мл воды, 50–70 г тонкой вермишели, 10–15 г сливочного масла, 2 чайные ложки сахара, чайная ложка ванильного сахара и щепотка соли для баланса вкуса.

Воду доводят до кипения в кастрюле с толстым дном, забрасывают вермишель и варят 2–3 минуты. Затем вливают горячее молоко, добавляют соль, сахар и ванильный сахар. Доводят до кипения на среднем огне, томят ещё 3–5 минут, кладут масло и снимают с плиты. Суп должен настояться под крышкой 7–10 минут — за это время он приобретёт идеальную, густоватую консистенцию, которую все помнят.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью