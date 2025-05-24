Трамвайная столица мира: что осталось от рекордной сети в Петербурге

Санкт-Петербург — город с богатой историей и особой атмосферой, а трамвай всегда был неотъемлемой частью городской жизни. Еще в начале XX века город мог гордиться одной из крупнейших в мире трамвайных сетей — 600 с лишним километров. Этот рекорд был официально занесен в Книгу Гиннеса. Но как так получилось, что Петербург утратил этот статус.

Рождение и расцвет трамвая в Петербурге

Трамвай в Петербурге появился в 1907 году. Электрический транспорт стал настоящим прорывом: он был быстрым, вместительным и удобным. До него в Петербурге работали конки и пришлось перестраивать улицы, мосты, прокладывать сотни километров рельсов и строить электростанции.

К 1914 году сеть охватывала почти весь город — от центра до окраин. В советское время трамвай продолжал развиваться, становясь важнейшим видом общественного транспорта. В 1990-х годах, несмотря на экономические трудности, Петербург сохранял статус города с одной из крупнейших трамвайных сетей в мире. Общая протяженность путей превышала 600 километров — это был мировой рекорд, зафиксированный в Книге Гиннесса.

Почему сеть начала сокращаться?

За десять лет (1997–2007) из-за ухудшения состояния путей, роста автомобильного движения и смены транспортной политики города было демонтировано около 200 километров трамвайных путей. Поэтому Петербург утратил статус трамвайной столицы. Однако электрический транспорт в Петербурге имеет свою атмосферу.

Гид-краевед Ольга Кутузова подтвердила, что Северная Венеция уже перестала быть трамвайной столицей и рассказала «Городовому» про самые интересные маршруты на этом легендарном транспорте.

«Есть замечательная экскурсия на ретро-трамвайчике. Он начинается на Петроградской стороне и идет буквально через весь центр города. При этом не быстро, что большой плюс. Сам трамвайчик — это идеальное место не только для экскурсий, но и для фотосессий. Атмосфера, конечно, особая. Если брать просто маршрутные трамвайчики, то рекомендую маршрут номер 3 — он идет по бывшей окраине старого Петербурга и заканчивается в Коломне — самой романтической и немного провинциальной части города», — рассказал искусствовед.

Сегодня в Петербурге работает более 40 трамвайных маршрутов. Несмотря на сокращения, он остается важным видом транспорта для многих районов города. В последние годы власти начали задумываться о возрождении и развитии трамвайной сети, к примеру в 2013 году трамвай вернулся на Сенную площадь.