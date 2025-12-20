Городовой / Полезное / Три армейские хитрости: натираем подошву и на льду не падаем (сцепление как с асфальтом)
Три армейские хитрости: натираем подошву и на льду не падаем (сцепление как с асфальтом)

Опубликовано: 20 декабря 2025 12:00
человек падает
Три армейские хитрости: натираем подошву и на льду не падаем (сцепление как с асфальтом)
Фото: Городовой.ру

Особенно актуально для Петербурга с их вечным бесплатным катком на проспектах.

Хотите натереть подошву, чтобы не поскользнуться? Забудьте про народные «лайфхаки» с губкой и суперклеем — это не только неэффективно, но и опасно. Вот реальные способы советской армии, которые работают.

1. Экстренный спасатель: лейкопластырь

Если гололед застал врасплох, а идти нужно, поможет обычный тканевый лейкопластырь. Наклейте несколько полос крест-накрест на сухую подошву. Сцепление улучшится моментально, но хватит такого «апгрейда» буквально на пару часов — пластырь быстро сотрётся или отклеится.

2. Готовое решение: противоскользящие наклейки

В обувных магазинах продаются специальные абразивные или силиконовые наклейки (иногда их называют «ледоходами»). Они рассчитаны на несколько сезонов, если клеить их на чистую, обезжиренную подошву согласно инструкции. Вариант аккуратный и самый цивилизованный.

3. Армейская классика: войлок и фетр

Старый, но гениальный метод. Приклейте (а лучше пришейте для надёжности) по контуру подошвы полоски плотного войлока или фетра. На сухом льду и утоптанном снегу такая обувь будет держать как танк. Но в слякоть войлок намокает и теряет свойства.

Главный совет: все эти методы — временная мера (которую все-таки можно повторять). Для серьёзной защиты от падений нужна обувь с правильной подошвой: из морозостойкой резины с глубоким, агрессивным протектором, похожим на шины внедорожника. А лучшее средство на скользкой дороге — не «натёртая» подошва, а короткий шаг и полная концентрация.

Игорь Мустафин
