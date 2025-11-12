Городовой / Город / Три дня преград на М‑11: петербуржцам назвали участки, где проезд перекроют
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Полет нормальный… но без интернета: почему возвращенцы из-за границы останутся «оффлайн» Общество
Ленинградская область поднимает прожиточный минимум на 6,8%: почувствуется ли разница? Город
Вместо десерта — долг: петербуржец оформил на приятельницу кредит, пока она готовила еду Город
На новогодних каникулах — в Петербург: россияне сделали свой выбор Город
«Я свой» на груди: как значки служили визитной карточкой и пропуском в советском обществе Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Три дня преград на М‑11: петербуржцам назвали участки, где проезд перекроют

Опубликовано: 12 ноября 2025 12:26
Три дня преград на М‑11: петербуржцам назвали участки, где проезд перекроют
Три дня преград на М‑11: петербуржцам назвали участки, где проезд перекроют
Городовой ру

На трассе М-11 в период с 12 по 15 ноября будут действовать временные ограничения движения.

На участке трассы М-11 между Москвой и Петербургом временно введены ограничения для водителей. Причиной послужили дорожные работы, которые проходят с 12 по 15 ноября. На 90-м километре магистрали с 20 часов вечера до 7 часов утра меняют покрытие.

С 12 по 13 ноября будет невозможно воспользоваться съездом с М-11 в сторону Петербурга. А 14 и 15 ноября закроют съезд на 90-м километре в направлении Клина и на трассу А-108.

Наряду с этим, движение ограничат на съездах и переходных полосах транспортной развязки, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Водителям советуют заранее выбирать маршруты объезда и учитывать временные сложности при планировании поездок.

Ранее стало известно, что новая кольцевая дорога в Петербурге может стать платной.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью