Три дня преград на М‑11: петербуржцам назвали участки, где проезд перекроют

На участке трассы М-11 между Москвой и Петербургом временно введены ограничения для водителей. Причиной послужили дорожные работы, которые проходят с 12 по 15 ноября. На 90-м километре магистрали с 20 часов вечера до 7 часов утра меняют покрытие.
С 12 по 13 ноября будет невозможно воспользоваться съездом с М-11 в сторону Петербурга. А 14 и 15 ноября закроют съезд на 90-м километре в направлении Клина и на трассу А-108.
Наряду с этим, движение ограничат на съездах и переходных полосах транспортной развязки, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».
Водителям советуют заранее выбирать маршруты объезда и учитывать временные сложности при планировании поездок.
